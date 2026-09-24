Provocare mortală pe o rețea de socializare! Copiii își forțează organismul până își pierd cunoștința, iar asta provoacă leziuni cerebrale grave și chiar stopul cardiorespirator. Psihologii și specialiștii în social media avertizează - adolescenții subestimează riscurile, iar părinții trebuie să găsească metoda potrivită prin care să îi învețe instinctul de supraviețuire pe rețelele sociale.

Mama unei fete de 13 ani a aflat îngrozită că provocarea a ajuns în clasa fiicei sale.

"Ieri a venit fetița să îmi povestească cum că un alt coleg din altă clasă a făcut trendul acesta și i-a ieșit, a leșinat. Vreo trei, patru colegi de la ea din clasă au vrut să încerce și ei trendul" povestește mama fetiței.

"Se întâmplă niște modificări de gaze în sânge, ceea ce duce la o vasoconstricție a arterei ce merge în cap, generând o stare de amețeală. Și în momentul acela sunt pe punctul de a cădea. Sunt sportivi de performanță care mor subit pentru că replică jocul acesta cu siguranță cei care fac un astfel de joc pot deceda" explică Stoicescu Claudiu, medic cardiolog.

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82 de decese, asociate cu jocul periculos

Un raport al autorităților americane a identificat 82 de decese, asociate cu acest joc, în rândul unor tineri cu vârste între șase și 19 ani.

"Am auzit de trendul ăsta. Practic te face să leșini la comandă"

"Educație. Copiii nu au conștiință, deci părinții sunt de vină. Sunt atât de ocupați, încât nu mai au timp de educația lor" spun oamenii.

Ce le recomandă psihologii părinţilor

Psihologii le recomandă părinților să fie atenți, în primul rând, la "simptomele" care îi pot face pe copii și adolescenți să încerce tot felul de provocări.

"Să încerci, să înțelegi, de ce crede el că a făcut ce a făcut. Poate ai fi simțit excludere din grup, să încerci să îi arăți mecanismul de înțelegere din spate" spune Gabriela Groza, psiholog criminalist.

Clipurile cu astfel de provocări pot fi șterse de pe platforme, dar un video poate fi salvat, trimis prin mesagerie online sau pur și simplu povestit între copii. Așa ajunge un trend periculos să circule dintr-o țară în alta și după ce videoclipul original a dispărut.

"Vor spune că responsabil este utilizatorul. Dacă vei întreba pe stradă, oamenii vor spune că sunt părinții responsabili. Dacă vei întreba la școală, profesorii vor spune că și părinții, și elevii, dar și ei sunt responsabili, pentru că e un trio care ar trebui să funcționeze" spune Marian Hurducaș, specialist în pericole online.

Patru familii din Marea Britanie au dat anul trecut în judecată o rețea de socializare după ce copiii lor au murit din cauza unei provocări periculoase.