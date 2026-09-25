Scandal diplomatic între Ucraina și Coreea de Sud, după ce Zelenski a anunțat, la ONU, că doi militari nord-coreeni capturați anul trecut au fost trimiși la Seul. Până atunci, guvernul sud-coreean nu făcuse publică operațiunea. Seulul și Kievul au convenit ca transferul să nu fie făcut public din raţiuni de securitate. Zelenski este acuzat acum că a încălcat înțelegerea.

Scandal diplomatic între Ucraina și Coreea de Sud. Zelenski, acuzat că a încălcat un acord privind 2 militari - Profimedia

Preşedintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a acuzat Ucraina că a încălcat un acord de confidenţialitate, după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că doi prizonieri de război nord-coreeni capturaţi de forţele ucrainene în luptele din provincia rusă Kursk au fost trimişi în Coreea de Sud, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Dezvăluirea preşedintelui ucrainean se regăseşte în discursul susţinut de acesta miercuri la Adunarea Generală a ONU.

"Nu a fost uşor să fie capturaţi în viaţă" aceşti soldaţi nord-coreeni, a mai afirmat Zelenski.

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Preşedintele sud-coreean, critic la adresa lui Zelenski

Într-un mesaj postat joi pe reţeaua de socializare X, preşedintele Lee Jae Myung a răspuns criticilor opoziţiei din ţara sa, care a întrebat de ce sud-coreenii au aflat de la un preşedinte străin despre sosirea unor soldaţi nord-coreeni prizonieri de război.

"Nu ştiu de ce partea ucraineană a încălcat acordul şi a făcut publică chestiunea, dar este foarte dezamăgitor", a afirmat preşedintele Coreei de Sud.

"Problema transferului unor prizonieri nord-coreeni în Coreea de Sud este foarte sensibilă şi ar putea avea un impact major asupra diplomaţiei, securităţii şi situaţiei din peninsula coreeană", a subliniat el.

Circa 15.000 de soldaţi nord-coreeni au participat alături de trupele ruse la luptele pentru eliberarea teritoriului din provincia rusă Kursk ocupat în august 2024 de trupele ucrainene. Cei doi soldaţi nord-coreeni transferaţi către Coreea de Sud au fost capturaţi de forţele ucrainene în timpul acestor lupte în 2025.

Un deputat sud-coreean a declarat că aceşti soldaţi doresc acum să ducă "o viaţă normală" în Coreea de Sud.

Conform Constituţiei acestei ţări, toţi coreenii, inclusiv cei din Coreea de Nord, sunt consideraţi cetăţeni ai Coreei de Sud. Oficiali de la Seul afirmă că această prevedere se aplică de asemenea soldaţilor nord-coreeni capturaţi în războiul dintre Rusia şi Ucraina.

Ucraina neagă acuzaţiile

Consilierul pe probleme de comunicare al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Dmitro Litvin, a negat că Ucraina ar fi încălcat un presupus acord de confidențialitate cu Coreea de Sud privind transferul celor doi prizonieri.

Reacția sa a venit după o postare a Oksanei Torop, consilier media al ambasadorului Ucrainei în Regatul Unit, Valeri Zalujnîi. Aceasta a susținut că Zelenski urma să meargă la New York și să vorbească public despre transferul prizonierilor în Coreea de Sud, deși între cele două țări ar fi existat un acord privind nedivulgarea informațiilor.

"Există însă o nuanță - un acord între țări și un acord de confidențialitate... Și știm. Spectacol, agitație și un efect luminos pentru o imagine strălucitoare. Hai să mergem...", a scris Torop.

Litvin a respins însă afirmația, precizând că nu a existat un asemenea acord. "Nu a existat un astfel de acord, acest lucru nu este adevărat. Și ar fi greșit să ascundem unde merg acești sau acei prizonieri", a transmis consilierul.

Cum s-a ajuns aici

În 2025, armata ucraineană a capturat doi soldați nord-coreeni la Kursk. Ulterior s-a dovedit că legitimația militară falsă găsită pe unul dintre luptătorii nord-coreeni capturați a fost emisă pe numele unui rezident real al republicii ruse Tuva.

În discursul său susținut la Adunarea Generală a ONU din 23 septembrie, Zelenski a anunțat că Ucraina a transferat recent doi prizonieri de război nord-coreeni în Coreea de Sud.

În special, el a spus că unul dintre nord-coreeni a încercat să se sinucidă imediat ce și-a dat seama că se află în captivitate, pentru că așa educă oamenii propaganda din Coreea de Nord.

Zelenski s-a adresat, de asemenea, reprezentanților a 47 de țări ai căror cetățeni sunt folosiți de Rusia în războiul împotriva Ucrainei și le-a cerut să aibă grijă de acești oameni și să nu permită ca aceștia să fie atrași în război de către Federația Rusă și să ajungă pe un front străin.