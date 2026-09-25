Întâlnire Nicuşor Dan - Siegfried Mureşan. Lista miniştrilor din cabinet: La Justiţie, Andreea Chiş

Întâlnirea a avut loc la ora 12:00 şi s-a încheiat o oră mai târziu.

Decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureşan ca premier a fost publicat luni în Monitorul Oficial.

Lista miniştrilor cabinetului Mureşan

Potrivit Antena 3 CNN, împărţirea ministerelor va fi următoarea:

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PNL

Ministerul Afacerilor Interne: Mircea Abrudean;

Ministerul Finanțelor: Alexandru Nazare;

Ministerul Muncii: Raluca Turcan;

Ministerul Educației: Mihai Dimian;

Ministerul Sănătății: Oana Gheorghiu;

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: Dragoș Pîslaru;

Ministerul Energiei: Sebastian Burduja;

USR

Ministerul Apărării: Radu Miruță;

Ministerul Mediului: Diana Buzoianu;

Ministerul Transporturilor: Cătălin Drulă;

Ministerul Economiei: Irineu Darău;

Ministerul Afacerilor Externe: Oana Țoiu;

UDMR

Ministerul Agriculturii: Tanczos Barna;

Ministerul Dezvoltării: Cseke Attila;

Ministerul Culturii: Ötvös Koppány;

La Ministerul Justiţiei este vehiculat numele fostei judecătoare Andrea Chiș. Acesta s-a pensionat în 2023, la 52 de ani, iar timp de 3 ani a fost lector la Facultatea de Drept a UBB Cluj.

Desemnarea lui Siegfried Mureşan

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat joia trecută pe europarlamentarul Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament.

El a spus că l-a ales pe Mureşan, "prima opţiune" a sa, deoarece a avut cele mai multe voturi din partea partidelor venite la consultări.

"România are nevoie de un Guvern. Nu avem o majoritate conturată în ciuda tuturor acestor ore de discuţii şi atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziţia de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Şi această persoană este Siegfried Mureşan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experienţă în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucru importante. Deci are expertiza pentru această poziţie", a afirmat şeful statului joi.

Potrivit Constituţiei (Articolul 103, alineatul 2), candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.