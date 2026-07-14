INSCOP. Cum ar vota românii dacă duminica viitoare ar fi alegeri: AUR scor dublu, PNL crește, PSD stagnează

Dacă duminica viitoare, românii ar fi chemați la urne pentru alegeri parlamentare, AUR ar obține un scor de două ori mai mare decât în prezent, PNL ar crește în preferințele electoratului, PSD, USR și UDMR ar stagna, iar SOS și POT ar dispărea din viitorul Parlament, potrivit unui sondaj INSCOP.

Directorul general al INSCOP Research, Remus Ştefureac, afirmă, marţi, că, în luna mai, 41% dintre români considerau alegerile anticipate o soluţie, iar după două luni de criză percepţiile cel mai probabil s-au modificat. El apreciază, însă, că nu este sigur că alegerile anticipate ar rezolva criza politică, întrucât fragmentarea în Parlament se va păstra.

AUR, scor dublu dacă săptămâna viitoare s-ar organiza alegeri

"În urmă cu două luni, în mai 2026, 41% dintre români erau de părere ca alegerile anticipate sunt soluţia pentru depăşirea crizei politice (26% dintre votantii PSD, 25% dintre votantii PNL, 39% dintre votantii USR şi 63% dintre votantii AUR). Acum, după două luni de blocaje si nuanţarea discursului politic pe marginea acestui subiect, percepţiile probabil ca s-au modificat şi ele", an scris, marţi, pe Facebook, directorul general al INSCOP Research, Remus Ştefureac.

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Acesta consideră că nu este sigur că alegerile anticipate ar rezolva problema: "Poate ca alegerile anticipate ar putea duce la o deblocare a situaţiei. Poate ca nu, aşa cum au demostrat-o în mod repetat bulgarii (...) O certitudine avem însă. Fragmentarea reprezentării în Parlamentul României se va păstra, cu toate consecinţele ei asupra capacităţii de formare a unei majorităţi în condiţiile evaporării compromisului politic".

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, directorul general al INSCOP Research anunţă că s-ar ajunge la "dublarea scorului AUR, la o creştere la PNL, la o stagnare în acel mai bun caz a PSD, USR şi UDMR, respectiv la o dispariţia din viaţa politică parlamentară a SOS şi POT".

Potrivit unui sondaj publicat pe 18 mai, după moţiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan, AUR se situa pe primul loc în intenţia de vot a românilor, cu 38,2%, urmat de PNL, care ajunge la 20,3%, în creştere faţă de luna aprilie, când era cotat la 15,5%. PSD coboară pe locul trei, cu 17,5%, după ce în aprilie avea 20,1%.

Ştefureac nu exclude, însă, apariţia altor partide noi în Parlament, "în condiţiile nemulţumirilor cronice ale populaţiei faţă de clasa politică, respectiv a incertitudinii legate de conduita publică/politică a lui Călin Georgescu".

Ce spun politicienii despre scenariul anticipatelor

Preşedintele Nicuşor Dan nu exclude declanşarea alegerilor anticipate, dar precizează că acestea nu reprezintă ceva ce îşi doreşte. Nicuşor Dan consideră că acest scenariu este foarte puţin probabil în acest moment, pentru că lucrurile nu ar fi cu mult diferite în privinţa componenţei Parlamentului.

Preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, afirmă că alegerile anticipate pot reprezenta o soluţie în situaţia în care partidele politice nu vor găsi "înţelepciunea şi responsabilitatea" pentru învestirea unui guvern.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, despre alegerile anticipate, că este un scenariu pe care nu poate să-l excludă niciodată, este pe masă, iar dacă s-ar intra în acest scenariu, ar fi alegeri undeva în toamna acestui an.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, că, la consultările de la Palatul Cotroceni, s-a discutat despre alegerile anticipate, dar, din ceea ce vede, am avea un Parlament unde pe primul loc ar fi AUR şi ar fi greu de evitat să dai şansa lor să formeze un guvern.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, consideră că sunt zero şanse să existe un nou guvern până la finalul lunii iulie pentru că nu are de unde să vină o majoritate. Fritz a adăugat că o soluţie în faţa acestui blocaj politic o reprezintă alegerile anticipate.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, afirmă, marţi, că singura modalitate de ieşire raţională şi democratică din această criză politică este organizarea de alegeri anticipate. Peiu este de părere că "a vota un guvern minoritar, înseamnă a valida comportamentul profund nedemocratic al lui Nicuşor Dan".

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a afirmat, marţi, că alegerile parlamentare anticipate nu sunt o excepţie în Europa, fiind organizate, în ultimii cinci ani, în 10 din 27 de state membre ale Uniunii Europene.