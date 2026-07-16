Dacă până acum număram calorii, acum contabilizăm proteine. Le găsim în iaurt, înghețată, în chipsuri și chiar în băuturi speciale. Pentru mulţi tineri care merg la sală, mic dejunul, prânzul şi cina încep cu aceeaşi întrebare: "Câte grame de proteină are?". Așa a apărut Generaţia High Protein, cum o numesc nutriţioniştii.

David are 15 ani. Şi-a schimbt total stilul de viaţă de peste un an. Face sport în fiecare zi, iar proteina este pe primul loc în meniul lui şi consumă mai mult decât recomandă medicii pentru un adolescent de vârsta lui. Doza corectă de proteină este regula de aur pentru tot mai mulţi tineri care îşi doresc un corp perfect. Dacă până nu demult aici se vorbea despre greutăți și repetări, astăzi una dintre cele mai frecvente întrebări este alta: câte proteine ai mâncat? Pentru mulți dintre cei care vin la sală, alimentația a devenit aproape la fel de importantă ca antrenamentul. Iar proteina a ajuns vedeta absolută a meniului, de la micul dejun până la ultima gustare a zilei.

Cum arată o farfurie echilibrată

Andreea Ștef, vicecampioana balcanică şi instructoare de fitness are mereu la ea caserole cu mâncare atent pregătită ca să îşi asigure necesarul de proteine. "Pentru o persoană care vine la sală, care doreşte să crească în masă musculară, eu recomand undeva între 1,2 şi 2 grame de proteină pe kilogram corp", a declarat Andreea Ştef, instructor de fitness. Proteina a ieșit din sala de fitness și a ocupat rafturile magazinelor. O găsim în iaurturi, cereale, înghețată, chipsuri și chiar în băuturi. Dacă acum câțiva ani astfel de produse erau considerate de nișă, astăzi aproape fiecare categorie alimentară are o versiune High Protein. Semn că trendul a devenit fenomen.

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Pentru Generația High Protein, valorile nutriţionale sunt uneori mai importante decât ingredientele. "Nu ne putem neaparat imbolnavi de la prea multa proteina, daca suntem un adult sanatos. Putem să vorbim de trendul acesta high protein, care, de fapt, este o iluzie, o iluzie de marketing. Accentul trebuie pus pe mancarea adevarata oua, lactate, legume, carne", a declarat Andreea Szanto, nutriţionist dietetician. Așa că, înainte să transformăm fiecare gustare într-o cursă după proteine, merită să ne amintim cum arată o farfurie echilibrată: multe legume, o sursă de proteină naturală şi săţioasă, plus câteva zeci de grame de carbohidraţi complecşi din cereale integrale, legume bogate în amidon şi fibre.