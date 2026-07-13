Bronz perfect, fără o clipă la soare. Asta promit injecţiile cu melanotan, care sunt la modă acum. Sună ca un vis. În realitate, poate fi un coșmar pentru sănătate. Substanța care promite pielea arămie pigmentează artificial și alunițele. La un consult dermatologic, semnele care ar trebui să alerteze medicii nu mai sunt la fel de clare, iar melanomul, cea mai agresivă formă de cancer de piele, riscă să fie depistat prea târziu.

Raluca e gata să încerce injecțiile care promit bronz rapid. Iar faptul că nu sunt autorizate n-o pune deloc pe gânduri.

"A fi un bronz ok și ar arăta bine, da. Adică dacă te duci la solar, cred că e cam același lucru. Nu am răbdare să stau la soare, doar ce m-a prins așa în apă", a mărturisit Raluca.

Sunt și persoane care nu s-ar juca, sub nicio formă, cu pielea lor.

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"Nu aș cumpăra. Și mă îngrijorează că există pe piață și că pot fi cumpărate, înțeleg, fără nicio trimitere, fără restricție", a spus o doamnă.

Prudența lor este confirmată și de medici.

"Pe termen lung pot să ducă la apariția de noi alunițe, de pistrui, de pete pigmentare și, de ce nu, există un risc de apariție a cancerului de piele", avertizează Iuliana Lupu, dermatolog.

În ciuda atenționărilor transmise de specialiști, produsele pot fi comandate inclusiv de pe site-uri din România.

Injecțiile pentru bronzare costă pe acest site 280 de lei, iar promisiunea este că în 3-4 zile ajung la ușă prin curier. Chiar dacă scrie că sunt pentru proiecte de cercetare, este descris în detaliu cum se injectează și pentru cât timp este suficient un singur pen.

Doar că sunt ilegale și n-ar trebui să ajungă în mâinile nimănui. Agenția Națională a Medicamentului a anunțat că va verifica aceste platforme, după sesizarea primită de la reporterii Observator.

"Aceste site-uri încearcă să disimuleze activitatea ilegală pe care o desfășoară, spunând, precizând că acele produse sunt doar pentru studii, doar pentru laboratoare, lucru care este fals", a spus Răzvan Prisada, președinte Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.

Un efect secundar grav, avertizează medicii, îi pândește pe bărbați: produsul poate provoca disfuncții erectile care ajung, în unele cazuri, până la internare în spital.