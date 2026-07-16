Până şi apa plată poate duce la toxiinfecţie alimentară. Chiar dacă pare banal, se ajunge aici dacă sticla de apă a stat mult timp la soare, de exemplu în maşină. Cei mai expuşi sunt copiii care pot face boli digestive grave.

"N-are nici pe naiba!!!". Asta cred mulţi atunci despre apa ţinută la soare. Medicii spun că o sticlă cu apă plată care a stat mai multe zile într-o mașină, se poate transforma într-un real pericol. Temperatura din maşină poate să depăşească 60 de grade, apa se încălzeşte iar microorganismele si bacteriile, cum sunt ecoli ori salmonella, se înmulţesc rapid. Asta se întâmplă mai ales dacă sticla a fost deja deschisă și s-a băut o parte din apă.

"Sunt persoane care fac toxinfecție alimentară și nu știu de unde. Și nu sunt de vină alimentele, ci probabil exact acea sticlă de apănă care e pe podeaua mașinii", spune Adrian Marinescu, infecţionist Matei Balş.

Apa nu se mai purifică chiar dacă s-a răcit, aşa că e periculos să mai fie consumată.

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"Chiar dacă după aia se răcește, dezvoltă niște microorganisme. Acum știu. Acum am aflat. Păi o să evit, ce pot să zic, altceva n-am ce să fac."

"De obicei beau, da. Da, beau. ce pot să fac în situația asta...​ "

"Eu nu las niciodată apa în mașină. Nu beau. În primul rând că nu-mi place", spun oamenii.

Obiceiul e şi mai periculos în cazul copiilor. Când ar trebui să se îngrijoreze părinţii?

"De exemplu, vărsăturile care nu pot fi, sunt un număr foarte mare sau scanule diareice. Dacă un copil mic are aceste simptome și nu le pot controla, evident că se va desidrata niște ore", spune Adrian Marinescu, infecţionist Matei Balş. "Dacă e un copil mic, dacă e un pacient cardiac sau cu alte boli cronice, poate ajuge destul de ușor ca această infecție digestivă să însemne spitalizarea ei, nu numai. Și complicații sunt pacienţi care ajung și în terapie intensivă".

Numai la camera de gardă de la Institutul Matei Balş din Capitală, ajung în fiecare zi peste 30 de cazuri de enterocolite și toxiinfecții alimentare, atât la adulți cât și la copii. Este o creștere cu 30-35% față de altă perioadă din an.

Specialiştii spun că dacă simptomele sunt uşoare, toxiinfecţia poate fi tratată acasă, la recomandarea medicului de familie sau a pediatrului.