În spitale e mai rău ca oricând. O spun managerii, dar şi medicii. De mai bine de un an nu s-au deblocat posturi în sănătate, sute de doctori şi asistente au plecat prin demisie, iar cei care au rămas sunt la limita epuizării. La Spitalul Marie Curie din Capitală din cauza lipsei de personal din ATI, s-a renunţat la cinci paturi din 27 destinate copiilor cu probleme grave. Sindicatele ameninţă cu grevă generală pe 28 iulie.

Doctorii de la Marie Curie spun că medicina românească a ajuns într-un moment critic. "Este o inepţie ceea ce facem. Mărim locuri cu 20 pentru că avem atâţia copii care au murit pe listele de aşteptare, dar în acelaşi timp facem cereri la direcţia sanitară să tăiem din numărul de paturi că nu mai avem cu cine să îngrijim aceşti copii", a declarat Cătălin Cîrstoveanu, şef secţie ATI nou născuţi la Marie Curie. Situaţia este gravă şi în alte secţii. "Suntem îngrijoraţi, suntem speriaţi. Suntem mame, suntem soţii nu cunoaştem când şi dacă se vor debloca posturile. Suntem în mare deficit. Cei tineri cedează şi pleacă, iar noi ne resemnăm, scade calitatea actului medical", a declarat Violeta Băbeică, asistent medical ATI Marie Curie.

Greva generală începe pe 28 iulie şi este pe termen nelimitat

Peste 150 de posturi de medici şi asistenţi a cerut Spitalul Marie Curie să fie deblocate, însă până acum nu au niciun răspuns. Plecările din ultimele luni au dus la o muncă tot mai grea pe secţii, iar personalul rămas ameninţă din nou că pleacă din sistem. Spitalul Bagdasar-Arseni de exemplu are nevoie de aproximativ 400 de posturi noi, iar unități precum Floreasca sau alte spitale de urgenţă spun că funcționează la limita siguranței. Memorandumul trimis de Ministerul Sănătăţii pentru aprobare nu a intrat pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern, astfel că nimeni nu ştie când vor fi deblocate cele 7500 de posturi de care este nevoie urgent. "Este o nevoie de 30.000 de oameni din toate categoriile de personal din sistemul sanitar şi nimeni nu crează această posibilitate", a declarat Iulian Pope, preşedinte Federaţia Sanitas.

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Sanitas ameninţă cu grevă generală din cauza proiectului legii salarizării, care, ar reduce veniturile pentru jumătate dintre angajaţii din Sănătate. Potrivit calculelor, cele mai mari pierderi le-ar avea medicii și asistenții, din cauza scăderii sporurilor. Un medic primar din ATI ar pierde aproape 5.000 de lei pe lună, iar un medic specialist peste 3.600 de lei. În cazul asistenților medicali din aceleași secții, tăierea ar fi de 1.500 de lei lunar. "Rog toate partidele parlamentare să nu voteze legea salarizării unitare în forma prezentată de Guvernul României", a declarat Iulian Pope, preşedinte Federaţia Sanitas. "Mergem în Europa şi întâlnim personal din România peste tot. Ce facem, plecăm şi noi cei care am mai rămas?", a declarat Toni Popescu, şeful Diviziei de Medici Sanitas. Greva generală începe pe 28 iulie şi este pe termen nelimitat. Vor fi asigurate doar urgenţele medicale în peste 500 de spitale din România şi o treime în secţii.