Pacienţii cu diabet vor avea acces mai simplu și mai rapid la tratament. Bolnavii vor scăpa de un drum la medic pentru biletul de trimitere de care aveau nevoie ca să-şi ridice medicamentele. Autoritățile spun că măsura va reduce birocrația, dar medicii avertizează că sistemul trebuie să funcționeze fără blocaje. Exemplul ar putea fi urmat şi de alte categorii de pacienţi cronici.

Ines are diabet de 10 ani și este insulino-dependentă. O dată la trei luni se duce la medic pentru consult şi reţetă.

"La finalul consultaţiei plec din cabinet cu acele consumabile pentru pompă şi senzor şi cu o reţetă de insulină cu care mă duc ulterior la farmacie să-mi ridic insulina", explică ea.

"Iar procedura se repetă, in buclă, la fiecare trimestru: programare, consult, rețetă, plus, de cele mai multe ori, încă un drum pentru consumabile. Ministerul Sănătății vrea să elimine exact aceste etape considerate inutile", explică Marko Pavlovici, reporter Observator.

Pacienții cu diabet trebuie mai întâi să meargă la medic pentru analize și stabilirea tratamentului. Primesc apoi rețetă electronică, compensată 90% sau gratuit. Cu aceasta, pot ridica insulina și medicamentele direct din farmacie.

"În scurt timp vom elimina această prevedere și pacienții cu diabet care au nevoie de consumabilele pentru insulină și le vor putea achiziționa din farmacii decontate din bugetul de stat, dar cu preț reglementat, pentru a putea avea un control asupra prețului", explică Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Reforma ar urma să fie extinsă treptat și la alte categorii de pacienți cronici. Primele excepții au fost deja introduse anul trecut, când biletul de trimitere a fost eliminat pentru femeile însărcinate.

"Ideea debirocratizării este bună, dar presupune pe de-o parte un sistem informatic care să meargă permanent, așa cum trebuie și, desigur, trebuie să existe totuși o bună comunicare între medicul de familie și medicii de alte specialități, și spital, laborator și așa mai departe, pentru că altfel riscăm să devină un haos", explică Rodica Tănăsescu, medic de familie.

În total, în România, sunt în jur de un milion şi jumătate de români diagniosticaţi cu diabet.

