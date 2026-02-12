Un medic îi răspunde premierului Bolojan: "Nu medicii au abandonat ţara, ţara îi abandonează de 35 de ani"

Dr. Tatiana Grecu, medic primar de ATI la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu a declarat pentru News.ro că se porneşte de la o premisă greşită în contextul declaraţiilor făcute recent de şeful Executivului la întâlnirea cu primarii de comune. Ilie Bolojan a spus că, dacă viitorii medici beneficiază în România de o pregătire medicală pe toată durata, studii la buget şi rezidenţiat plătit de stat, au o obligaţie faţă de ţară şi cel puţin câţiva ani ar trebui să lucreze undeva în România.

Libera circulaţie şi libertatea muncii sunt drepturi garantate de Constituţie, a atras atenţia dr. Tatiana Grecu. "Nu medicii au abandonat România, ci România îi abandonează de 35 de ani şi continuă să o facă", a spus medicul de ATI.

"Afirmaţia domnului Bolojan porneşte din start de la o premisă greşită. Statul nu poate legal să constrângă. În schimb, e obligat să creeze condiţii pentru ca medicii să rămână în ţară. În mod normal, aceasta e ordinea legală şi morală într-o democraţie. Şi se porneşte din start greşit pentru că nu medicii au abandonat România, ci România îi abandonează de 35 de ani şi continuă să o facă.

Domnul Bolojan uită că trăim într-o ţară liberă a Uniunii Europene şi orice lege care ar obliga rezidenţii să rămână în România ar încălca Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, generând din start procese la CEDO. Şi cum bine ştim cu toţii, despăgubirile plătite ulterior vor fi tot ale statului.

De asemenea, Constituţia României nu lasă loc de interpretare. Avem articolul 25 care garantează libera circulaţie, avem articolul 41 , libertatea muncii. Deci mobilitatea forţei de muncă este un drept constituţional, nu este o concesie pe care ne-o face un Guvern sau altul", a declarat medicul Tatiana Grecu.

Referitor la ideea că medicii tineri ar trebui trimişi în ţară, în rural sau în urbanul mic, unde este deficit de personal medical, Dr. Grecu a precizat că li se cere să meargă să lucreze acolo unde nu există infrastructură spitalicească modernă şi unde nu li se asigură condiţii pentru familia lor şi posibilităţi de dezvoltare.

"Ar trebui posturi scoase la concurs înainte de Rezidenţiat pentru ca medicul rezident să ştie din timp unde şi dacă va putea merge acolo", a mai adăugat medicul.

"Ştim cu toţii că rezidenţii muncesc mult, ţin spitalele mari în viaţă, învaţă în acelaşi timp dar fac linii de gardă neplătite, duc urgenţele spitalelor iar politicienii nu le oferă posturi, nu le oferă predictibilitate şi nici infrastructură. Li se cere să se mute în oraşe unde nu există condiţii medicale, reale, unde partenerul sau partenera lor care nu e medic nu are un loc de muncă, unde nu poţi să-ţi construieşti o viaţă, o familie. Deci nu ştiu ce ar putea să facă statul ca să atragă tinerii medici. Adică ar putea să facă dar nu ştim dacă vor face, ar trebui posturi scoase la concurs înainte de Rezidenţiat pentru ca medicul rezident să ştie din timp unde şi dacă va putea merge acolo, pachete de instalare, la fel, cu locuinţe de serviciu, cu sprijin pentru angajarea partenerului, grădiniţe, şcoli pentru copii", a declarat Dr. Grecu.

Medic: Lipsa protecției juridice și a unei legi clare a malpraxisului determină rezidenții să plece

Lipsa protecţiei juridice reale, lipsa unei legi clare a malpraxisului sunt motivele pentru care rezidenţii aleg să plece, este opinia medicului Tatiana Grecu.

Dr. Grecu: "Medicii sunt făcuţi vinovaţi pentru sistemul care a eşuat înainte ca pacientul să ajungă la ei, pentru că noi nu avem prevenţie reală, nu avem profilaxie, screening funcţional"

"Cheia plecărilor rezidenţilor este lipsa protecţiei juridice reale. Nu se poate face medicină cu frica permanentă că la orice reclamaţie vine un procuror să te judece, nu. Trebuie sprijin juridic instituţional, la fel ca în toate ţările europene şi o lege clară a malpraxisului. Nu poţi să obligi medicii să lucreze într-un sistem care nu le oferă protecţie juridică, pentru că există riscul să fie încătuşaţi pentru acte medicale pe care ei le fac cu bună credinţă. Pentru că oamenii ajung în spitale în stadii terminale. Uneori mult depăşiţi pentru ca actul medical să fie benefic. Iar medicii sunt făcuţi vinovaţi pentru sistemul care a eşuat înainte ca pacientul să ajungă la ei, pentru că noi nu avem prevenţie reală, nu avem profilaxie, screening funcţional, nu există o lege a pacientului aflat în afara oricăror resurse terapeutice, nu avem centre de paleaţie şi exemplele pot continua.

Gărzile sunt orele cele mai vulnerabile şi mai stresante din cariera unui medic. Iar ca să fie plătite la un tarif de acum 8 ani mi se pare umilinţă şi mi se pare un motiv pentru care liniile de gardă ştim cu toţii foarte bine, în multe spitale judeţene, lipsesc cu desăvârşire. Şi nici nu cred că vor avea o soluţie recentă pentru a le ocupa", a declarat pentru News.ro dr. Tatiana Grecu, medic primar de ATI la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu.

