Medic român din Franţa, după declaraţiile lui Bolojan: Nu suntem pioni pe care îi muţi unde vor politicienii

Preşedintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, a explicat pentru News.ro în ce situaţii ar putea fi justificată ideea ca un medic să rămână în România pentru o anumită perioadă, după ce premierul Ilie Bolojan a declarat că medicii formaţi la buget ar trebui să lucreze câţiva ani în ţară.

Medicul Cătălina Poiană a precizat că o astfel de condiţionare ar putea fi discutată în cazul rezidenţilor care au obţinut prin concurs un post într-un spital, post care a fost păstrat blocat pe durata rezidenţiatului. În acest context, după finalizarea celor cinci ani de pregătire, medicul ar putea lucra o perioadă în spitalul respectiv.

"Este adevărat că statul investeşte în pregătirea rezidenţilor şi ceva trebuie să se întoarcă şi către stat. Dar în acelaşi timp cred că este foarte important ca spitalele, în special în oraşele mici, să asigure infrastructura necesară pentru desfăşurarea unui act medical în condiţii optime", a declarat preşedintele CMR.

Ea a adăugat că pentru a atrage medici în zonele rurale şi oraşele mici este nevoie de infrastructură, echipe multidisciplinare, dar şi de o plată corespunzătoare a gărzilor, subliniind că România nu poate îngrădi libera circulaţie a medicilor într-o ţară europeană.

Declaraţiile vin după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat că medicii care beneficiază de studii la buget şi rezidenţiat plătit de stat ar avea "o obligaţie faţă de ţară" şi ar trebui să lucreze cel puţin câţiva ani în România.

"Trebuie să avem curajul să luăm nişte decizii care uneori nu sună bine şi să distribuim o parte din medicii noştri acolo unde este nevoie", a spus Bolojan, referindu-se la mediul rural şi oraşele mici.

În acelaşi timp, Dr. Alma Stancu, medic oncolog stabilit în Franţa, a criticat ideea obligării medicilor să profeseze în România, afirmând că o astfel de măsură ar trebui aplicată şi altor domenii finanţate de stat.

"Dacă absolvenţii de medicină de stat, la buget, ce devin specialişti, ar trebui să fie obligaţi să lucreze pentru stat, atunci statul ar trebui să oblige şi alte profesii pentru care studiile sunt plătite de stat să facă acelaşi lucru", a transmis Dr. Alma Stancu, medic oncolog stabilit în Franţa.

Dr. Stancu a atras atenţia şi asupra riscului ca tinerii medici să fie trimişi în zone izolate fără sprijin şi fără echipe medicale complete.

"Medicul nu este un pion pe care îl pui în stânga şi dreapta acolo unde vrea societatea şi vor politicienii. Trebuie gândit serios şi responsabil", a declarat medicul Alma Stancu, avertizând că obligativitatea ar putea duce la demotivare şi la plecarea medicilor din ţară.

Potrivit medicului român stabilit în Franţa, dacă România ar impune sancţiuni, mulţi ar prefera să plece în străinătate, unde "îşi găsesc mâine de lucru în Europa şi sunt primiţi cu braţele deschise".

