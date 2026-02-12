Medicamente de slăbit, dezvoltate iniţial ca tratament pentru diabetici, se vând acum ca pâinea caldă, în toată lumea, inclusiv în România. Cu sau fără reţetă de la medic. Însă ceea ce sună ca un miracol vine şi cu reversul medaliei. Tratamentul fără analize riguroase, supraveghere medicală și schimbări reale ale stilului de viață poate afecta grav sănătatea. Şi nu sunt consecinţe doar la nivel fizic. Cele mai mari se resimt pe plan emoţional, pe tot restul vieţii.

"Am pornit în călătorie la 107 kg iar acum, după 8 luni de zile sunt la 75 de kilograme", a povestit Bianca, pacientă.

Un vis devenit realitate. După ani de zile de luptă cu obezitatea, Bianca a văzut primele rezultate notabile la 47 de ani. Pentru a slăbi s-a folosit de produsul americanilor pentru diabet, folosit acum şi pentru obezitate. A decis să-l ia în momentul în care kilogramele în plus i-au pus sănătatea pe butuci.

"La un pas să fac dibet, la un pas să fac hibertensiune arterială, am făcut tiroidită autoimună, rezistenţă la insulină", a mai spus Bianca.

Cu un istoric medical complicat, asemenea multor persoane care suferă de obezitate, supravegherea medicală a fost obligatorie pentru a slăbi în siguranţă. Bianca a fost îndrumată de o echipă de medici.

"Am mai încercat în trecut să fac lucrul ăsta şi nu a funcţionat. Tratamentul m-a ajutat să îmi fie mult mai uşor să renunţ la tot ceea ce făcusem până atunci. M-au susţinut tot timpul, au fost în spatele meu. Dacă am avut nevoie de cineva, tot timpul mi-au răspuns la mesaje", a mărturisit Bianca.

4 din 10 români suferă de obezitate

Într-o ţară unde 70% dintre adulţi au kilograme în plus, iar 4 din 10 români suferă de obezitate, tratamentele pentru slăbit, mai ales cele care promit rezultate miraculoase, se vând ca pâinea caldă. În realitate, toate aceste tratamente sunt o sabie cu două tăişuri.

"Nu-s de acord cu metodele de genul ăsta de slăbire, pentru că nu sunt sănătoase, nu sunt ok și cel mai bine ar fi să slăbim într-un mod cât mai productiv și cât mai sănătos pentru noi, în mare parte", a spus o doamnă.

O alta susţine că cunoaşte "persoane care au luat de-a lungul timpului pastile de slăbit, au pus la loc kilogramele pierdute după câțiva ani pentru că ei de fapt la nivel emoțional în interior nu erau ok și cumva au revenit la aceleași obiceiuri".

"Ca orice medicament, are reacții secundare. Va trebui sa meargă tot timpul la medic. La câteva luni se recomandă din nou ecografie abdominală și analize de sânge, tocmai pentru a vedea starea pancreasului", a declarat Beatrice Speteanu, farmacist.

Riscurile tratamentului luat "după ureche"

Cu toate astea, sunt şi persoane care iau medicamentul după ureche. După naşterea fetiţei ei, Roxana a rămas cu multe kilograme în plus şi a decis să facă tratamentul acasă, în Marea Britanie. De la 110 kilograme a ajuns la 60.

"Aici, în UK, există farmacii online unde treci printr-o consultatie și o evaluare medicala înainte sa primești tratamentul. Am primit injecţia acasă. M-am consultat cu fetele de pe TikTok. Am mărit dozele de capul meu", a recunoscut Roxana.

Iar efecte adverse nu au întârziat să apară.

"Probleme au apărut în a 3-a lună, când am crescut doza. Corpul meu nu mai ducea tratamentul, apetitul a scăzut extrem. Ajunsesem în punctul în care nici mirosul de mâncare nu îl mai suportam, barem să mănânc. Am avut multe episoade de vomă, constipaţie, dureri musculare şi o stare generală fără energie. Am pierdut foarte mult păr. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face cu totul diferit", a mai spus Roxana.

La fel ca Roxana, multe alte femei au decis să urmeze tratamentul fără să îşi facă analize şi fără să ceară sfatul unui medic.

Reporter: Mounjaro am inţetels de pe internet că pot să o iau de aici.

Farmacist: Îl au în farmecie, se eliberează doar pe baza reţetei, e 983 de lei.

Reporter: Fără reţetă nu?

Farmacist: Încercaţi...nu ştiu ce să vă zic.

Chiar daca în România tratamentele pentru obezitate se eliberează pe baza de reţetă, există site-uri de pe care se pot achiziţiona ca orice alt produs, doar din câţiva paşi, fără reţetă.

A fost anunţată înfiinţarea unui Centru de Management al Obezităţii

Obezitatea este o problemă complexă, ce nu poate fi rezolvată doar cu câteva injecţii.

În urmă cu câteva săptămâni, Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat înfiinţarea Centrului de Management al Obezităţii în cadrul Institutului Naţional de Endocrinologie Parhon. Aici ar urma ca pacienţii cu obezitate să primească tratament ca la carte.

"Este foarte important să tratăm obezitatea integrat. Obezitatea nu este un moft, nu este o tulburare de comportament. Obezitatea este o boală cronică, o boală cronică care se asocează cu foarte multe complicații", a declarat Vlad Negulescu, Managerul Institutului Naţional de Endocrinologie C. I. Parhon.

"Ce oferă un centru? Oferă un management interdisciplinar. Vorbim aici de un cardiolog, vorbim de diabetolog, vorbim de nutriționist, vorbind de kinetoterapeut sau expert pe partea de activitate fizică, vorbim de oncolog, că din păcate pacienții noștri nu recunosc și nu știu, mulți dintre ei, riscul asociat de cancere, secundar unui exces de greutate", a precizat Dobre Ramona, medic specialist endocrinolog în cadrul Institutului Național de Endocrinologie.

Planul este momentan doar pe hârtie. Însă dincolo de ce fac autorităţile sau producătorii de medicamente, schimbarea reală vine din interior. Cei care trec printr-o transformare fizică fără a interveni şi la nivel emoţional vor ajunge de unde au plecat. Poftele şi mâncatul compulsiv au o altă sursă, una ce nu poate fi reparată cu nicio injecţie.

