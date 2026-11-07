Halatul alb poate fi şi cool. Un viitor medic îi ajută pe cei şi mai tineri decât el să ajungă elevi de 10 la chimie şi-apoi să intre la Medicină. La 21 de ani, Matei face meditaţii cu urmăritorii pe Tik Tok şi strânge mii de aprecieri la fiecare lecţie.

Sunt micile momente de bucurie care îl ajută pe Matei să-şi ducă pasiunea mai departe. Aşa a ajuns elev de 10 la chimie. Iar, acum, îi învaţă pe alţii să atingă succesul lui. Pe TikTok. A început prin a-şi filma lecțiile ca un exerciţiu: să recapituleze materia. Apoi, au apărut urmăritorii. Tot mai mulţi. "Punctul meu foarte este chimia organică, vreau să ajut să iau tot 10 în BAC Asta e scopul meu și să intre la medicină indiferent de centrul la care dau", a declarat Matei Filip, student la medicină.

Printre elevii de 10 şi profesorii adevăraţi se pot ascunde şi escroci

El însuşi e astăzi student în anul al treilea la Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti. Un vis din copilărie. "Zilele trecute a fost ziua mea și a venit mama. Am făcut niște poze în care le-am arătat prietenilor mei, că le-am venit să fac o surpriză, că ea a fost prima mea pacientă. Aveam un stetoscop în ureche de jucărie și tot medic eram și mic", a declarat Matei Filip, student la medicină. "Un rol foarte important în pregătirea mea pentru admitere, l-a avut Matei. M-a ajutat să-mi depăşesc limitele de fiecare dată când intram la pregătire", a declarat Victor, tânăr care a intrat la medicină datorită lui.

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Şi Matei, şi cei pe care i-a ajutat să-şi urmeze visul, ştiu însă că entuziasmul de pe băncile şcolii nu e suficient. Iar meseria de medic vine la pachet şi cu multe neajunsuri. "Faptul că nu văd faptul că am putea la un moment dat să fim ca spitalele din afară. Mi-e frică de faptul că o să ajung și poate că nu o să am cum să pun foarte mult în practică ceea ce văd. Nu mi-aș dori să plec din țară. Aș dori să fac ceva bun pentru România. Dacă toată lumea pleacă, ce se mai întâmplă cu țara asta, până la urmă?", a declarat Matei Filip, student la medicină. Meditaţiile pe Tik Tok sunt tot mai populare printre tineri. De la Română şi Matematică, până la Logică sau Geografie, internetul abundă de cursuri pentru elevi şi studenţi. Există însă şi riscuri. Printre elevii de 10 şi profesorii adevăraţi, se pot ascunde şi escroci.

"Discernămâtul digital este centura de siguranță a vieții online. E foarte important să te uiți mai departe ce recomandări are expertul respectiv, să-i ceri un portofoliu sau să ceri ce lucruri a mai făcut, să încerci să ceri referințe de la alții. Nu confundați popularitatea cu expertiza", a declarat Monica Jitariuc, consultantă de comunicare. În plus, statisticile arată că aproape jumătate dintre adolescenţii care accesează tiktok nu verifică dacă informaţiile sunt corecte sau nu înainte de a le crede.