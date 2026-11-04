Droguri cu efecte extrem de puternice dispar tot mai des din spitalele româneşti. Iar tot mai mulţi medici devin suspecţi, lăsându-ne o întrebare esenţială: cine ne tratează de fapt? La Spitalul Judeţean Botoşani, mai multe opioide, inclusiv fentanil, au fost furate din farmacia unităţii sanitare, în timp ce în Slobozia, un medic de la Terapie Intensivă a fost prins cu substanţe interzise la el. Doctorul chiar a declarat, nonşalant, că sunt pentru consum propriu.

Vorbim despre o situaţie care ar fi durat cel puţin doi ani, doar la Spitalul din Botoşani. Percheziţiile făcute în cadrul operaţiunii Jupiter au scos la iveală situaţia de acolo care pare a fi mai gravă decât s-a crezut în primă instanţă. Încă din 2024, mai mulţi angajaţi ai spitalului printre care şi cadre medicale ar fi dat anumite tratamente unor pacienţi, dar doar pe hârtie.

Medicamente extrem de puternice, inclusiv unele care conţin fentanil

Aceste tratamente conţineau substanţe cu regim special, medicamente extrem de puternice, inclusiv fentanil. Această substanţă a fost găsită la cadre medicale, de-a lungul timpului, la mai locuri din ţară. Medicamentele erau trecute pe hârtie pentru că la bolnavi nu ajungeau niciodată, ci erau scoase din spital.

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Anumite medicamente erau scoase din circuit pentru ca apoi să fie cumpărate altele noi de anumite firme care s-ar fi dorit în mod intenţionat să câştige acele licitaţii. Angajaţii din spitale, cei vizaţi de anchetă, ar fi primit inclusiv bani pentru zile în care ar fi trebuit să fie la serviciu, când ei erau de fapt liberi. Se fac verificări pentru toate aceste situaţii.

În ceea ce priveşte fentanilul, doar anul acesta două cadre medicale (un medic şi un asistent medical din spitale diferite) au murit chiar în spitale, iar necropsiile au arătat că aceşti oameni consumaseră acea substanţă. Tot în cadrul operaţiunii Jupiter au fost percheziţii şi în alte zone din ţară, iar un medic de la ATI din Spitalul Judeţean Slobozia a fost depistat cu substanţe interzise la el. În faţa anchetatorilor a declarat că erau pentru uz personal.