Rogobete anunţă posibilitatea introducerii pe lista compensatelor a medicamentelor inovative pentru boli rare

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat miercuri că ministerul lucrează la introducerea mai multor medicamente inovative dedicate bolilor rare în lista de compensate.

Alexandru Rogobete a declarat că ministerul lucrează la introducerea mai multor medicamente inovative dedicate bolilor rare în lista de compensate.

"Lucrăm la Ministerul Sănătăţii, îmi doresc ca până la mijlocul lunii decembrie să extindem încă o dată lista de medicamente. Estimez eu că vom introduce 54 de medicamente noi şi undeva la 16 extinderi pentru cele existente, dintre care 6 vor fi pentru pacienţii cu boli rare", a precizat Rogobete.

El a adăugat că îi este greu să vă spună acum când vor avea lista finalizată.

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Ministrul a menţionat că, pentru a putea avea o coerenţă în organizarea sistemului de sănătate, pentru a putea trata corect şi monitoriza corect pacienţii cu acest tip de patologie a bolilor rare, este nevoie de o strategie naţională, care să cuprindă obiective clare, acţiuni clare, modul de organizare al sistemului, o strategie care să fie un document aprobat de Guvernul României, prin hotărâre de Guvern.

"Al doilea aspect este colaborarea interinstituţională pentru operaţionalizarea Registrului Naţional al Pacienţilor cu Boli Rare, pentru a vedea exact indicatorii din acest registru, incidenţele pentru anumite boli, dar şi răspunsuri la tratamentele inovative care sunt oferite. Şi avem, sigur, câteva speţe pe care voi încerca să le rezolvăm rapid, împreună cu colegii şi cu partenerii cu care lucrăm, şi anume, tranziţia pacientului cu boli rare pediatric, atunci când devine adult. În momentul de faţă există o sincopă în această tranziţie pentru a-şi putea continua monitorizarea şi tratamentul", a subliniat el.