Legătura dintre consumul de mezeluri şi cancerul colorectal. Ce arată un nou studiu

Un studiu internațional nu a găsit o legătură generală între consumul de alimente ultraprocesate și riscul de cancer colorectal, dar a identificat diferențe în funcție de tipul alimentelor consumate, potrivit Agerpres.

Studiul a constatat că un consum de produse ultraprocesate din carne, precum crenvurşti şi mezeluri pentru sandvişuri, a fost asociat cu un risc mai ridicat de cancer colorectal.

În schimb, cerealele integrale, fibrele, produsele lactate şi calciul din alimentele ultraprocesate, precum pâinea integrală şi iaurtul cu arome, au fost asociate cu un risc mai scăzut, potrivit unui comunicat al Institutului de Cercetări Medicale QIMR Berghofer din Australia.

Ce schimbări ar aduce înlocuirea alimentelor ultraprocesate

Cercetătorii au constatat, de asemenea, că înlocuirea a 10% din alimentele ultraprocesate consumate cu o cantitate echivalentă de alimente minim procesate a fost asociată cu o reducere de 2% a incidenţei cancerului colorectal.

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Cercetarea, publicată în PLOS Medicine, a analizat datele privind alimentaţia prelevate de la un număr de peste 460.000 de adulţi americani cu vârste cuprinse între 50 şi 71 de ani, care au fost monitorizaţi timp de aproape 20 de ani. În această perioadă, 10.075 dintre aceştia au fost diagnosticaţi cu cancer colorectal.

Potrivit oamenilor de ştiinţă, aceste rezultate scot în evidenţă diversitatea alimentelor ultraprocesate şi importanţa calităţii generale a dietei, inclusiv acordarea priorităţii alimentelor bogate în nutrienţi şi limitarea celor cu conţinut ridicat de zaharuri adăugate, sare şi grăsimi saturate.