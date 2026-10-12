Astenia de toamnă sau deficit nutrițional? Analizele de sânge esențiale în luna octombrie

Oboseala care persistă după vacanță, dificultățile de concentrare, lipsa de energie și schimbările de dispoziție sunt puse adesea pe seama asteniei de toamnă. Uneori, însă, în spatele acestor simptome se pot afla anemia, deficitul de fier sau de vitamina B12, problemele tiroidiene ori alte afecțiuni care necesită investigații.

Octombrie poate fi un moment potrivit pentru a evalua starea de sănătate, mai ales dacă simptomele nu dispar, dar asta nu înseamnă că toată lumea are nevoie de un set extins de analize. Ce investigații pot fi utile, când merită verificat nivelul vitaminelor și de ce suplimentele luate fără recomandare nu sunt întotdeauna soluția?

Oboseala de toamnă nu înseamnă automat lipsă de vitamine

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Trecerea de la zilele lungi și luminoase ale verii la diminețile reci și serile care se lasă mai devreme poate influența somnul, nivelul de energie și starea emoțională. În același timp, revenirea la școală și la serviciu, schimbarea rutinei, stresul și acumularea responsabilităților pot accentua senzația de epuizare.

În limbajul obișnuit, toate aceste manifestări sunt adesea reunite sub denumirea de „astenie de toamnă”. Termenul descrie o stare de oboseală și lipsă de energie, dar nu reprezintă, în sine, un diagnostic medical care să explice cauza simptomelor. Nu orice persoană care se simte obosită în octombrie are o carență nutrițională și nici nu există o singură analiză care să confirme astenia sezonieră.

Oboseala poate apărea după perioade solicitante, în contextul unui somn insuficient sau al unui program dezorganizat. Poate fi însă și un semn al unei probleme medicale, mai ales dacă persistă, se agravează sau este însoțită de alte manifestări.

De exemplu, anemia poate provoca slăbiciune, amețeli, paloare, palpitații și dificultăți de concentrare. Deficitul de vitamina B12 poate afecta atât formarea globulelor roșii, cât și sistemul nervos, în timp ce hipotiroidismul se poate manifesta prin oboseală, sensibilitate crescută la frig, constipație și modificări ale greutății.

De aceea, înainte de a pune starea de rău pe seama anotimpului, este important să fie luate în calcul durata simptomelor, alimentația, calitatea somnului, eventualele pierderi de sânge, tratamentele urmate și istoricul medical. Dacă oboseala afectează activitățile obișnuite sau persistă câteva săptămâni, este indicat un consult medical.

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Hemoleucograma, primul pas în investigarea oboselii

Atunci când o persoană se confruntă cu oboseală inexplicabilă, una dintre analizele pe care medicul le poate recomanda este hemoleucograma completă. Aceasta oferă informații despre globulele roșii, globulele albe și trombocite, inclusiv despre hemoglobină, proteina care transportă oxigenul în organism.

O valoare scăzută a hemoglobinei poate indica anemie, însă rezultatul trebuie interpretat în funcție de vârstă, sex, contextul clinic și celelalte componente ale hemoleucogramei. Modificările dimensiunii globulelor roșii pot oferi indicii despre cauza anemiei, dar nu stabilesc singure diagnosticul.

Anemia poate avea mai multe cauze. Deficitul de fier este una dintre cele mai cunoscute, dar există și anemii asociate deficitului de vitamina B12 sau de folat, bolilor cronice, inflamației ori altor afecțiuni.

Hemoleucograma normală nu exclude întotdeauna o carență de fier. Rezervele organismului pot fi reduse înainte ca hemoglobina să scadă suficient pentru a apărea anemia. Din acest motiv, medicul poate recomanda și determinarea feritinei, în funcție de simptome și de factorii de risc. Hemoleucograma nu este însă un test care trebuie făcut automat în fiecare octombrie de toate persoanele sănătoase. Utilitatea ei depinde de simptome, de antecedente și de recomandarea medicului, în cadrul unei evaluări individualizate.

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Feritina și fierul. Când oboseala poate ascunde o carență

Fierul este esențial pentru producerea hemoglobinei și pentru transportul oxigenului către țesuturi. Atunci când aportul alimentar nu acoperă necesarul sau organismul pierde fier, rezervele se pot epuiza treptat. Unele persoane resimt oboseală, slăbiciune, dificultăți de concentrare ori o toleranță mai redusă la efort, chiar înainte de instalarea anemiei.

Feritina este analiza folosită frecvent pentru evaluarea rezervelor de fier din organism. O valoare scăzută poate susține diagnosticul unui deficit de fier, inclusiv atunci când hemoglobina se află încă în limite normale. Interpretarea trebuie făcută totuși în context clinic, deoarece feritina poate crește în prezența inflamației și poate masca uneori un deficit. În anumite situații, medicul poate solicita și alte investigații, precum sideremia, transferina sau saturația transferinei. Nu toate sunt necesare în fiecare caz, iar alegerea lor depinde de rezultatele inițiale și de suspiciunea clinică.

Femeile cu menstruații abundente, persoanele care au avut sângerări, donatorii frecvenți de sânge și cei cu anumite afecțiuni digestive pot avea un risc mai mare de deficit de fier. Alimentația restrictivă poate contribui, de asemenea, la apariția carențelor.

Identificarea cauzei este la fel de importantă ca depistarea deficitului. Dacă analizele indică lipsa fierului, nu este suficient să fie administrat un supliment și să se considere problema rezolvată. Medicul trebuie să evalueze de ce au scăzut rezervele, mai ales când deficitul este important, recurent sau apare fără o explicație evidentă. Administrarea fierului fără confirmarea deficitului nu este o soluție universală pentru oboseală. Suplimentele pot provoca reacții digestive, iar excesul de fier poate fi dăunător.

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Vitamina B12 și folatul, importante pentru sânge și sistemul nervos

Vitamina B12 și folatul, cunoscut și sub numele de vitamina B9, participă la formarea normală a celulelor sanguine. Deficitul lor poate duce la anemie și poate provoca oboseală, slăbiciune sau dificultăți de concentrare.

În cazul vitaminei B12, simptomele pot include și furnicături sau amorțeli la nivelul mâinilor și picioarelor, tulburări de echilibru și alte manifestări neurologice. Acestea sunt importante deoarece afectarea sistemului nervos poate apărea inclusiv în absența unei anemii evidente.

Riscul de deficit de B12 este mai mare la persoanele care urmează o alimentație vegană fără suplimentare adecvată, la cele cu anumite afecțiuni digestive sau intervenții chirurgicale digestive și la unele persoane care folosesc medicamente ce pot afecta absorbția vitaminei, în funcție de tratament și de durata administrării.

Analiza uzuală pentru evaluarea vitaminei B12 este dozarea din sânge. Dacă rezultatul este neconcludent, medicul poate recomanda investigații suplimentare, în funcție de simptome și de context. Pentru folat, se poate solicita dozarea specifică atunci când există suspiciunea unei carențe.

Este important și ca suplimentele să nu fie luate la întâmplare. Administrarea acidului folic poate corecta unele modificări ale anemiei provocate de deficitul de B12, fără să trateze în mod corespunzător afectarea neurologică. Atunci când există suspiciunea unei carențe, evaluarea medicală trebuie să stabilească ce anume lipsește și de ce.

Vitamina D. Trebuie verificată în fiecare octombrie?

Odată cu reducerea expunerii la soare, interesul pentru vitamina D crește în fiecare toamnă. Organismul produce această vitamină la nivelul pielii sub acțiunea radiațiilor ultraviolete, iar sinteza poate scădea în sezonul rece. În România, deficitul de vitamina D reprezintă o problemă relevantă de sănătate publică, dar asta nu înseamnă că toate persoanele au nevoie de dozarea ei anuală.

Vitamina D contribuie la absorbția calciului și la menținerea sănătății oaselor și a mușchilor. Deficitul important poate fi asociat cu dureri osoase și slăbiciune musculară, însă oboseala, luată singură, nu este suficientă pentru a stabili diagnosticul.

Analiza utilizată pentru evaluarea rezervelor de vitamina D este 25-hidroxi-vitamina D, notată 25(OH)D. Medicul poate recomanda testarea în cazul persoanelor cu factori de risc, al celor cu boli care afectează absorbția nutrienților sau metabolismul osos și al pacienților pentru care rezultatul ar putea influența tratamentul.

În schimb, pentru adulții sănătoși, fără simptome și fără factori de risc, testarea de rutină a vitaminei D nu este recomandată universal de ghidurile medicale. Momentul calendaristic, singur, nu reprezintă o indicație suficientă pentru analize.

Administrarea unor doze mari fără recomandare poate duce la exces de vitamina D și la creșterea calciului în sânge, cu posibile consecințe asupra rinichilor și a altor organe. Necesitatea suplimentării și doza trebuie stabilite în funcție de vârstă, factori de risc, eventualele boli asociate și recomandările medicale.

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TSH și glicemia. Când oboseala nu are legătură cu alimentația

Nu toate cauzele oboselii sunt carențe nutriționale. Uneori, explicația poate ține de funcționarea glandei tiroide sau de metabolismul glucozei, motiv pentru care medicul poate recomanda și alte investigații.

TSH este un test care ajută la evaluarea funcției tiroidei. Un nivel modificat poate indica o posibilă disfuncție tiroidiană, dar nu stabilește singur diagnosticul. În funcție de rezultat, simptome și istoricul medical, medicul poate solicita și FT4, hormonul tiroidian liber. Hipotiroidismul se poate manifesta prin oboseală, senzație accentuată de frig, constipație, piele uscată și modificări ale greutății. La unele persoane, simptomele se instalează treptat și pot fi confundate cu efectele stresului sau ale schimbării anotimpului.

Glicemia este o altă investigație care poate fi utilă în anumite situații, mai ales dacă există factori de risc pentru diabet sau simptome sugestive. Setea excesivă, urinările frecvente și scăderea inexplicabilă în greutate sunt manifestări care necesită evaluare medicală. În funcție de context, medicul poate recomanda glicemia à jeun sau hemoglobina glicată (HbA1c), care oferă informații despre nivelul mediu al glicemiei din ultimele aproximativ trei luni.

În cazul oboselii persistente, pot fi luate în calcul și analize pentru evaluarea funcției renale sau hepatice, precum și investigații pentru alte afecțiuni, dacă simptomele și examinarea clinică indică această necesitate. Nu există însă un set universal de analize care să identifice toate cauzele posibile ale lipsei de energie.

Ce analize merită făcute în octombrie și cine ar trebui să le facă

Un control medical în această perioadă poate fi o ocazie bună de a revizui investigațiile preventive recomandate în funcție de vârstă și de istoricul personal. Pentru cineva care se simte bine, nu are factori de risc și nu are afecțiuni cunoscute, nu este obligatoriu să facă un set extins de analize doar pentru că începe sezonul rece.

În schimb, dacă oboseala persistă, medicul poate construi un plan de investigații pornind de la simptome și de la consultație. În funcție de situație, acesta poate include:

Hemoleucograma completă , pentru evaluarea celulelor sanguine și identificarea unei posibile anemii.

, pentru evaluarea celulelor sanguine și identificarea unei posibile anemii. Feritina , dacă există suspiciunea unui deficit de fier.

, dacă există suspiciunea unui deficit de fier. Vitamina B12 și folatul , când simptomele, alimentația sau rezultatele hemoleucogramei sugerează o posibilă carență.

, când simptomele, alimentația sau rezultatele hemoleucogramei sugerează o posibilă carență. 25-OH vitamina D , pentru persoanele la care există indicație medicală de evaluare a statusului vitaminei D.

, pentru persoanele la care există indicație medicală de evaluare a statusului vitaminei D. TSH , eventual FT4, dacă există semne care pot sugera o disfuncție tiroidiană.

, eventual FT4, dacă există semne care pot sugera o disfuncție tiroidiană. Glicemia sau HbA1c, în funcție de factorii de risc și de manifestările clinice.

Lista nu reprezintă o recomandare de a efectua toate aceste teste simultan. Uneori, câteva investigații bine alese sunt suficiente pentru a orienta diagnosticul; alteori, rezultatele inițiale impun verificări suplimentare.

Contează și istoricul medical. Persoanele cu boli cronice, afecțiuni digestive, menstruații abundente sau diete restrictive pot avea nevoie de o evaluare diferită de cea a unui adult fără factori de risc. La fel, analizele de monitorizare recomandate pentru o afecțiune deja diagnosticată nu trebuie amânate până în octombrie și nici înlocuite cu un set generic de teste.

Când oboseala nu trebuie pusă pe seama toamnei

Dacă lipsa de energie nu se ameliorează după odihnă, persistă câteva săptămâni sau începe să afecteze activitățile de zi cu zi, este indicat un consult medical. Același lucru este valabil dacă oboseala este însoțită de paloare, amețeli repetate, palpitații, modificări inexplicabile ale greutății, furnicături, febră persistentă sau alte simptome neobișnuite.

Unele manifestări necesită evaluare urgentă. Durerea în piept, dificultățile de respirație apărute brusc, leșinul sau confuzia instalată brusc nu trebuie puse pe seama asteniei sezoniere și impun solicitarea ajutorului medical de urgență.

Înainte de a ajunge la analize, merită observate și obiceiurile zilnice. Un program de somn regulat, mesele echilibrate, hidratarea și activitatea fizică adaptată stării de sănătate pot contribui la îmbunătățirea nivelului de energie. Aceste măsuri nu înlocuiesc investigațiile atunci când există simptome persistente, dar fac parte dintr-o abordare mai amplă a stării de bine.