În tot acest timp, un al doilea bebeluş a ajuns pe lista ruşinii făcută de medicii de la Marie Curie: a murit în aşteptarea unui loc. Copilul trebuia operat şi urma să ajungă la Bucureşti pentru a fi stabilizat. Până s-a eliberat locul, a fost prea târziu. De fapt, avertizează personalul din sănătate, deblocarea a 22 de posturi de la Spitalul Marie Curie nu e nici pe departe suficientă. Nevoia este uriaşă, în toată ţara. Şi în lipsa unei legi a salarizării care să-i convingă pe medici şi pe asistente să rămână în spitale, memorandumurile aprobate doar în situaţii de criză sunt, de cele mai multe ori, inutile. Pe de altă parte, guvernul transmite că nu angajarea e soluţia, ci redistribuirea personalului.

Lista ruşinii întocmită în secţie cuprinde numărul copiilor din ţară care au murit, în aşteptarea unui loc la Bucureşti.

"Mi-am dorit foarte mult să închid această listă. Acum nu mai am aceeaşi speranţă" spune conf. dr. Cătălin Cîrstoveanu, şef secţie ATI Nou-Născuţi.

Medicii şi asistentele au ajuns la capătul puterilor.

Articolul continuă după reclamă

"Cred că e nevoie să ne trezim înainte să se întâmple o nenorocire" spune preşedintele Fundaţiei Mereu Aproape, Alessandra Stoicescu.

Managerul Spitalului Marie Curie: Nu i-am putut înlocui nici pe cei care au plecat anul ăsta

"Nu am putut înlocui nici pe cei care au plecat anul ăsta. Anul trecut a fost tot ceva rău, dar nu atât de dezastruos ca anul ăsta" spune managerul Spitalului Marie Curie, Daniel Buzatu.

"Este un dezastru" spune dr. Cătălin Cîrstoveanu.

"Dacă statul român dota totul, nu mai era nevoie decât să ne vedem azi decât ca să vorbim de copiii salvaţi" a spus Alessandra Stoicescu.

Mamele, epuizate să-şi pună speranţa într-un loc la ATI

Această mamă este epuizată, după ultimele zile. A născut o fetiţă care trebuia operată urgent şi timp de câteva ore a trăit într-o continuă suferinţă, în aşteptarea unui loc la ATI.

"Nu aveau locuri şi au făcut tot posibilul până seara să facă loc. Momente dureroase dacă copilul nu este salvat sau nu este ajutat copilul în acele momente" povesteşte mama unei fetiţe operate, Mariana Iftimie.

Opt asistente ar urma să fie angajate în secţia de Terapie Intensivă de la Spitalul Marie Curie, după ce s-au tăiat paturi pentru că lipseşte personalul care să aibă grijă de copii. Dar nu e singura secţie cu deficit din spital. Managerul a cerut deblocarea a peste 150 de posturi de medici şi asistenţi.

"Ne-am folosit de voluntari, am lucrat ture suplimentare. Vin în cascadă toate consecinţele. [La dumneavoastră în secţie cum e situaţia acum?] De apatie, de frustrare, de nemulţumire, lucrez într-un ATI şi eu. Trist este când un copil nu găseşte într-un spital un loc" spune Violeta Băbeică, asistent medical ATI Chirurgie Cardiovasculară, Marie Curie.

Ce soluţie propune premierul interimar Ilie Bolojan

Premierul consideră însă că soluţia nu este angajarea, ci redistribuirea personalului în interiorul spitalelor.

"Acolo unde avem personal în exces, avem paturi care nu sunt ocupate și avem secții care nu au adresabilitate, soluția nu e să angajăm suplimentar, ci soluția e să regândim lucrurile și să ducem cadrele medicale acolo unde pacienții au probleme de rezolvat" a declarat premierul interimar Ilie Bolojan.

Modelul este preluat din străinătate, consideră şi vicepremierul României.

"Când mergeam în spitale din străinătate, acolo managementul personalului medical se făcea în fiecare dimineaţă. Ştiau ce internări sunt pe o secţie, ce internări sunt pe altă secţie, cum observau că într-o secţie e mai puţin de lucru, redistribuiau personalul. Să nu sufere o secţie, în timp ce în altă secţie se stă" a spus vicepremierul României, Oana Gheorghiu.

De cealaltă parte, Federaţia Sanitas întocmeşte o listă cu deficitul de personal din toate spitalele din ţară. Potrivit datelor publice, niciun judeţ nu are un deficit mai mic de 10%. Nevoia depăşeşte 50 de mii de posturi.