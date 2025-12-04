Spitalul Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian” din Rădăuți a fost inclus în Programul Acțiuni Prioritare - AVC, extinzând astfel rețeaua națională de tratament pentru accidentul vascular cerebral acut. Anunțul a fost făcut joi de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Sănătății: "Extindem rețeaua națională de tratament pentru AVC". Intervenții rapide şi la Rădăuţi - Sursa:Getty Images

"Extindem rețeaua națională de tratament pentru accidentul vascular cerebral acut, prin includerea Spitalului Municipal "Sf. Doctori Cosma și Damian" din Rădăuți în Programul Acțiuni Prioritare -AVC.", a anunţat Alexandru Rogobete în postarea de pe Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Ministrul a explicat că, de la preluarea mandatului, a realocat bugetele și a suplimentat programele AP-AVC pentru a răspunde cazurilor critice în timp cât mai scurt. Rețeaua de spitale pregătite nu mai include doar fibrinoliza intravenoasă, ci și trombectomia și alte metode moderne, acolo unde fiecare minut poate schimba evoluția unui pacient.

"Odată cu includerea Rădăuțiului, ajungem la 50 de spitale pregătite pentru fibrinoliză - o infrastructură funcțională, construită pentru intervenție rapidă în situații critice", a adăugat ministrul.

"Finanțarea Programului Acțiuni Prioritare - AVC a crescut constant în ultimii ani: 29 milioane de lei în 2023, 45 milioane de lei în 2024 și 66 milioane de lei în 2025. Bugetul din acest an este cu 47% mai mare față de 2024, iar în ultimele patru luni alocarea inițială a fost suplimentată cu încă 25%, pentru a crește capacitatea spitalelor de a interveni rapid și eficient.", a mai adăugat Alexandru Rogobete.

"Sunt măsuri care aduc predictibilitate într-un moment care, altfel, poate schimba o viață în câteva secunde. Întărirea rețelei AP-AVC face parte dintr-o viziune mai amplă: un sistem de sănătate în care urgențele neurovasculare sunt tratate profesionist, predictibil și aproape de casă. Pacienții au dreptul la intervenții rapide, indiferent de județul în care se află.", a mai spus ministrul Sănătăţii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi cumpărat apartamente mai mici decât prevede legea datorită preţului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰