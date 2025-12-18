Antena Meniu Search
Ne aflăm în plin sezon gripal, iar cazurile cresc alarmant de la o zi la alta. Numărul îmbolnăvirilor s-a dublat în ultima săptămămână, arată datele oficiale. Aproape că nu există colectiv, la birou sau în clase, în care să nu existe cel puţin o persoană bolnavă. Iar cele mai mari probleme sunt în şcoli şi grădiniţe. Situaţia este cu atât mai îngrijorătoare cu cât autorităţile au confirmat oficial şi apariţia unei forme mai agresive de gripă. Super-gripa se numeşte. 

Avem noile cifre de la Institutul Național de Statistică de Sănătate Publică. Vorbim despre 5701 cazuri noi de gripă în România, în momentul de față. Cu o creștere de peste 2.680 de cazuri față de săptămâna anterioră.

Dar cu aproape de 3 ori mai mult decât în același sezon ca anul trecut. Vedem și cifrele de 161 de cazuri de gripă confirmate în laboratorul INSP. 

Medicii spun că debutează brusc, cu febră mare, de obicei de peste 39 de grade. Dureri de cap, dureri musculare, frisoane, tuse și alte afecțiuni.

De asemenea, Organizația Mundială a Sănătății spunea recent că 90% din cazurile de gripă din acest moment sunt cu această supergripă, acest virus AH3N2, această supergripă. Și, bineînțeles, recomandă prevenția, dar și vaccinarea cu vaccinul antigripal sezonier. 

