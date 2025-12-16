Medicii ar putea rămâne fără drept de liberă practică dacă vor da concedii medicale nejustificate, vrea CNAS

Se închide robinetul concediilor medicale luate pentru orice, mai puţin probleme medicale. Doctorii care dau astfel de libere fără o justificare medicală clară ar putea rămâne fără drept de liberă practică. Adică nu vor mai putea să profeseze niciodată. Este una dintre propunerile la care lucrează specialiştii CNAS.

Măsura ar putea intra în vigoare de la începutul anului viitor şi urmăreşte ca acordarea concediilor medicale nejustificate să fie sporită, în special cele acordate de medicii de familie. Autorităţile caută soluţii, iar printre ele se numără şi varianta analizată ca prima zi de concediu medical să fie neplătită, dar care este deocamdată la nivel de discuţie.

O altă variantă este retragerea dreptului de liberă practică a medicilor care oferă astfel de concedii în mod nejustificat însă medicii sunt sceptici deoarece acest drept îl oferă Colegiul Medicilor din România şi nu CNAS.

Din luna iunie, autorităţile au început controale atât în cabinetele medicilor cât şi online, prin sistemul informatic pentru a identifica medicii care oferă astfel de concedii pe bandă rulantă. Primele rezultate se văd deja: în prima jumătate din 2025 au fost acordate cu 400.000 de zile de concediu medical faţă de prima jumătate a anului trecut iar economia la buget a fost de 100 de milioane de euro.

