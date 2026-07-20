O premieră medicală la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, reuşită de medicii cardiologi. Au fost efectuate primele proceduri prin sistemul performant de mapping şi ablaţie Affera, (Medtronic), cele mai eficiente sisteme de electrofiziologie disponibile în lume.

Mapping-ul și ablația sunt operațiuni minim-invazive din domeniul electrofiziologiei, care au rolul de a diagnostica și trata tulburările de ritm cardiac. Prima etapă este cea a mapping-ului, sau cartografierea 3D, care include crearea unei hărți care îi ajută pe medici să identifice traseul semnalelor electrice neregulate ale inimi. A doua etapă este ablația, care presupune trimiterea de semnale electrice pentru a bloca impulsurile electrice anormale din zona afectată.

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"Specialiștii din cadrul unității sanitare continuă să obțină noi performanțe și să realizeze premiere, ceea ce demonstrează, o dată în plus, înalta calificare, profesionalismul de excepție și expertiza personalului. (...)Investițiile constante în aparatură de ultimă generație dau rezultate", a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Cine sunt medicii care au realizat procedurile

Șeful Consiliului Județean Cluj i-a felicitat pe medicii care au realizat procedurile. Echipa este formată din medicii clujeni: Radu Roșu, Mihai Puiu, Gelu Simu și Ioan-Alexandru Minciună, alături de asistenți medicali, precum și anesteziști.

Procedura poate fi realizată la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, în cadrul secției de Cardiologie.