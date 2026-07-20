Sistemul sanitar se prăbușește peste bolnavi, iar de săptămâna viitoare am putea asista la un adevărat dezastru: intrarea în grevă generală pe 28 iulie. Este avertismentul zecilor de mii de medici şi asistenţi din toată ţara, care au oprit deja lucrul astăzi timp de două ore, într-un protest de avertisment provocat de noul proiect de lege al salarizării. Pacienţii au fost reprogramaţi astăzi, dacă nu erau urgenţe, timp de două ore. Sindicaliştii vor fi primiţi mâine pentru discuţii cu parlamentarii.

"Vrem dreptate! Vrem dreptate pentru sănătate!", spun medicii.

De la ora 9, în spitale din toată țara, medicii, asistentele și ceilalți angajați au oprit activitatea timp de două ore. Doar urgențele au fost preluate, iar restul bolnavilor au fost nevoiți să aștepte sau să revină într-o altă zi.

La Floreasca, în cele două ore de protest, 20 de pacienți au ajuns la camera de gardă. Au fost cazuri urgente, cu traumatisme severe.

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"Chiar acum, când e grevă de avertisment, am și eu o problemă la spital. Cred că sunt suspect de o apendicită", spune un pacient.

Pentru sindicate, a fost doar un avertisment.

"Tatăl meu chiar nu avea posibilitate să fie internat în condițiile în care avea o urgență medicală și ăsta a fost principalul motiv, nu sunt destule cadre medicale, nu sunt locuri în spital, nu sunt paturi", explică un aparținător.

Cât ar putea pierde medicii din cauza reducerii sporurilor

Nemulțumirea angajaților este legată de noua lege a salarizării și de reducerea sporurilor. În anumite cazuri, pierderile ar putea ajunge la mii de lei pe lună. Un medic primar ATI ar putea pierde aproape 4.000 de lei. Un asistent medical ATI ar pierde în jur de 2.000 de lei.

"Din cauza scăderii sporurilor scad veniturile drastic", spune președintele Sanitas București, Viorel Huşanu.

"Aceste sporuri nu sunt favoruri, sunt efectiv diferențierea personalului care muncește în condiții deosebit de grave. [...] Avem lipsă de personal major, de ani de zile noi suntem suprasolicitați, posturile au fost blocate", spune Elena Bogdan, asistent medical Terapie intensivă, Sp. Bagdasar-Arseni.

Spitalul la care e nevoie de încă 400 de oameni, iar 15% din personal amenință că pleacă

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Și alte spitale ar putea rămâne fără angajați.

"Este o dramă. Vom ajunge să fim unu, doi, să asigurăm și să îngrijim pacienții cât pentru zece. Lipsa personalului duce la deteriorarea calității actului medical", spune Petra Pătraşcu, asistent UPU la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Maria Sklodowska Curie".

În unele secții, deja se lucrează la limită.

"E ca o crăcuță care stă sub tensiune, așteaptă să se rupă din moment în moment. [Câte gărzi faceți pe lună...] Șapte. Asta e a treia în cinci zile. Asta de azi, că sunt de gardă. 7, 8", spune Ionuţ Olteanu, medic specialist neurochirurg.

"Cu siguranță foarte, foarte mulți colegi vor pleca, indiferent de profesie. Medici, asistenți, infirmieri, îngrijitori", explică Bianca Tănase, asistent la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Maria Curie".

Posturile rămân blocate de un an

Doar că în locul lor nu poate veni nimeni. Posturile sunt blocate de un an.

"Avem un deficit de aproape 36.000 de oameni în sistemul de sănătate. Exodul medicilor va continua", spune fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete.

În timp ce angajații din sănătate se plâng de scăderi, noua lege a salarizării aduce creșteri pentru... demnitari. Până în 2031, premierul, președinții celor două Camere, miniștrii și secretarii de stat vor avea venituri cu cel puţin 5.000 de lei mai mari.

"Să te ferească Dumnezeu să nu ajungi pe aici, cel mai bine"