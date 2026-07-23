Te duci să cumperi pâine și te întorci cu... un partener. Se întâmplă în Finlanda, unde mai multe magazine au introdus coșurile roz pentru clienții singuri. Oamenii spun că este cea mai simpatică alternativă la aplicațiile de dating și o întoarcere - ce-i drept, adaptată vremurilor noastre - la flirtul față în față.

Ideea îndrăzneață de a anunța care sunt clienții în căutarea unui partener a fost pusă în practică de mai multe supermarketuri finlandeze. Așa că acum, printre reduceri și oferte speciale, oamenii își pot găsi... sufletul pereche.

"Cum funcționează? Foarte simplu. Când iei un astfel de coș roz, transmiți un semnal: Sunt singur și în căutarea iubirii. […] Un fel de Tinder, dar în viața reală"

Coșul roz înseamnă că persoana este deschisă pentru o conversație și, de ce nu, o întâlnire. Oamenii consideră că flirtul la cumpărături este cea mai simpatică alternativă pentru iubirea căutată online, pe aplicațiile de dating.

Articolul continuă după reclamă

"Cred că e bine. Este mai bine să întâlnești oamenii față în față și nu pe rețelele sociale"

"Înțeleg ideea, e tare. Dar eu nu sunt așa de sociabil, de aceea nu este stilul meu. Am nevoie de altceva decât acest tip de interacțiune. Nu mă pricep la asta"

"Cred că este o idee drăguță. E ceva firesc. Și sper ca aplicațiile să moară. Deci, da, susțin asta", spun oamenii.

Ideea este și pe placul turiștilor străini, care se declară însă puțin debusolați.

"Iată prima finlandeză care umblă cu un coș roz de cumpărături. Și aici alte două, cu un singur coș. Sunt cam confuz..."

Cei interesați sunt conștienți însă că „finalul fericit” nu este pentru toată lumea.

„Entuziasmul de la început s-a cam stins și a lăsat locul disperării. Nimeni nu a vrut să vorbească cu mine”

„Știu că un prieten a luat unul din greșeală. Nu știa că erau folosite pentru așa ceva. Cineva a venit să vorbească cu el, dar nu mai știu cum s-a terminat povestea. Dar a funcționat”, spun oamenii.

Variante similare au fost testate în trecut în Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Spania.