13 copii cu toxiinfecţie alimentară, după ce s-au cazat la o pensiune din Bihor. Doi au ajuns la spital

13 copii cu vârste între 10 şi 14 ani s-au îmbolnăvit după ce au fost cazaţi la o pensiune din Vadu Crişului, în perioada 9-11 septembrie. Doi dintre elevi au fost internaţi, iar 11 au rămas în izolare la domiciliu, comunică Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bihor, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei, DSP a suspendat activitatea de preparare şi servire a mâncărurilor gătite la pensiune şi a aplicat o amendă de 25.000 de lei.

Focarul colectiv de toxiinfecţie alimentară a fost identificat la un grup de elevi ai unei şcoli gimnaziale din Oradea, cazaţi la o pensiune din localitatea Vadu Crişului. Primele simptome au apărut în seara zilei de 10 septembrie, la aproximativ una-două ore după servirea mesei de seară.

13 copii s-au îmbolnăvit

În unitatea de cazare se aflau 26 de persoane, dintre care 24 de copii şi două cadre didactice însoţitoare. Până la data de 14 septembrie, 13 copii au prezentat simptome de îmbolnăvire, respectiv greaţă, vărsături şi scaune diareice. Într-unul dintre cazurile apărute ulterior a fost semnalată şi febra.

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Primele 11 cazuri au fost evaluate de echipajele SMURD şi SAJ Bihor şi transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor. Elevii au fost diagnosticaţi cu toxiinfecţie alimentară, însă nu au necesitat internare. Ulterior, alte două eleve s-au prezentat la spital, una fiind internată pentru tratament, iar cealaltă izolată la domiciliu. Un al doilea caz a fost internat în 13 septembrie, după ce simptomele nu s-au remis.

Care ar fi motivul

Ancheta epidemiologică derulată de DSP Bihor a identificat şi un element suplimentar: o parte dintre copiii simptomatici au declarat că au consumat apă de la un izvor din vecinătatea Peşterii Vadu Crişului. Ipoteza este în curs de verificare, însă sursa şi modul de transmitere a toxiinfecţiei alimentare nu au fost stabilite definitiv.

În urma controlului igienico-sanitar efectuat la pensiune în 11 septembrie, inspectorii DSP Bihor au constatat deficienţe şi au dispus amendarea unităţii cu 25.000 de lei, precum şi suspendarea activităţii de pregătire, preparare şi servire a mâncărurilor gătite, începând cu aceeaşi dată.

Totodată, au fost prelevate probe pentru identificarea sursei focarului o probă de apă din bucătărie, una din piscina exterioară şi cinci teste de sanitaţie, aflate în analiză în laboratorul DSP Bihor. Măsurile includ şi monitorizarea stării de sănătate a tuturor persoanelor expuse, cu actualizarea permanentă a situaţiei cazurilor.

DSP Bihor a informat Ministerul Sănătăţii şi Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile Bucureşti.

Recomandări pentru a respecta igiena alimentară

Specialiştii DSP recomandă populaţiei să respecte regulile de igienă alimentară, să se spele riguros pe mâini, să evite consumul de apă din surse nemonitorizate şi să păstreze alimentele la temperaturi corespunzătoare. Persoanele care prezintă greaţă, vărsături, diaree sau febră după consumul unor alimente ori al apei din surse nesigure sunt sfătuite să se adreseze medicului.