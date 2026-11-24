Hărțuirea la locul de muncă poate lua forme diferite, de la remarci care par inofensive până la comportamente abuzive. De multe ori, victimele aleg să tacă de teamă sau pentru că nu știu cui să se adreseze. Unde se termină gluma și începe hărțuirea, cum facem diferența între un compliment sincer și unul nepotrivit și care sunt primii pași pe care trebuie să îi urmeze o victimă ne explică invitatul Observator 16, Magdalena Ghioca, avocat.

PREZENTATOR: Să facem un exercițiu de cum arată concret o vorbă, un compliment adresat cuiva, pentru că spuneau în mare parte femeile se plâng de astfel de agresiuni. Vreau să fie clară diferența asta între un compliment, o remarcă între colegi și momentul în care o remarcă devine cu adevărat hărțuire.

INVITAT: Este adevărat că de cele mai multe ori ține de percepție, dar remarca devine deranjantă. Când remarca este repetitivă, când ai impresia că ea îți afectează într-un fel starea ta emoțională și fizică, este clar că atunci poate fi considerată hărțuire. Și ca să putem să dăm un exemplu, este de exemplu când eu vin și fac o apreciere și spun că de frumoasă ești îmbrăcată astăzi, este doar un compliment. Dar dacă ulterior vin și spun că de frumoasă ești îmbrăcată astăzi, dar picioarele pe care le ai, dar buzele pe care le ai sau rujul pe care le ai, deja încep să aibă o conotație de natură sexuală, pentru că face și referire la anumite părți ale corpului. Deci totuși ar trebui să definim și trebuie înțeleasă și cumva care este limita între cei care discută acest lucru. Pentru că de cele mai multe ori angajații se întâlnesc la o țigară, la o cafea și își mai fac glume. Dar totul trebuie să fie limitat la discuții care nu afectează integritatea emoțională și fizică a persoanei respective.

PREZENTATOR: Și dacă spui că te deranjează, nu? Asta este iarăși importantă. Este foarte important. Când spui pe mine mă deranjează astfel de remarci.

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INVITAT: Da, aici este deja chiar un aspect foarte important, pentru că dacă deja semnalez că mă deranjează, deja, dacă insiști în acest lucru, este clar o hărțuire. Pe care eu o simt și ți-am semnalat-o că eu așa o simt. Chiar dacă poate percepția mea o consider că nu este chiar potrivită sau că poate este exagerată, nu contează. Este totuși percepția mea și dacă eu așa m-am simțit, trebuie să îmi respect decizia pe care eu am luat-o.

PREZENTATOR: Ce faci în momentul în care cineva nu respectă decizia că te deranjează? Acum știu, am relatat și în material, pot exista oameni care chiar să fie sensibili la anumite subiecte. Chiar dacă să spunem, un coleg sau cineva nu este rău intenționat, dar poate există o sensibilitate acolo, trebuie luat în calcul. Ce faci mai departe?

INVITAT: Este adevărat. Există o politică a hărțuirii la locul de muncă care trebuie implementată de orice companie. În condițiile în care nu o ai, chiar este o contravenție. În acea politică, care trebuie adusă la cunoștința angajaților, se menționează care este persoana responsabilă din cadrul companiei care trebuie să stea de vorbă cu tine în momentul în care ai o astfel de problemă. O sesizezi, iar această problemă este discutată și este discutată confidențial. Asta este cel mai important lucru.

PREZENTATOR: Adică nu se pun cei doi față în față. Niciodată.

INVITAT: Deci acest lucru este foarte important ca oamenii să înțeleagă că trebuie să aibă suportul reprezentantului companiei care să-i asculte, să-i înțeleagă și să-i explice dacă chiar ceea ce simt ei este bine sau nu este bine, iar în cele mai multe cazuri să-i sfătuiască chiar să meargă la un psiholog pentru a-și rezolva problema dacă o au.

PREZENTATOR: Deci nu merg la avocat, trebuie să meargă în interiorul companiei. Primul pas este în interiorul companiei.

INVITAT: Dacă ei nu știu cum să aplice la resursele pe care le au în interiorul companiei, pot să solicite ajutorul unui avocat care îi îndrumă tot pe această procedură, pentru că acesta este primul pas. Dacă compania nu știe, nici nu știe cum să-i ajute. Și atunci apelarea la companie și la persoana reprezentantă a companiei care este însărcinată să rezolve această problemă, este primul pas pe care angajații trebuie să-l facă.