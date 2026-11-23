O cercetare pe 700.000 de femei din Marea Britanie ar putea determina dacă instrumentele A.I. pot detecta cancerul mamar încă din stadiile incipiente.

Cercetarea, realizată de experţii de la NHS din UK (National Health Service), are ca obiectiv folosirea inteligenţei artificiale pentru a verifica mamogramele a 700.000 de femei. Studiul urmăreşte detectarea cancerului mamar în stadiile incipiente şi uşurarea muncii personalului din clinici, arată BBC.

În prezent, doi experţi NHS analizează radiografiile mamare ale pacientelor. În cadrul cercetării, unul dintre experţi va fi înlocuit de instrumente A.I.

Studii similare au confirmat că instrumentele A.I. pot ajuta la creşterea detectării cancerului mamar, însă cercetătorii vor să reconfirme concluziile prin această nouă cercetare, pentru a nu cauza mai mult rău, iar femeile să fie nevoite să facă alte cercetări.

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Femeile din Marea Britanie vor fi informate despre posiblitatea de participare la această cercetare, dar nu sunt obligat să participe.

Cercetarea nu va schimba modul în care se desfăşoară procesul de screening mamar al pacientelor, ci urmăreşte să verifice dacă unul dintre cei doi experţi radiologi poate fi înlocuit cu instrumentele de inteligenţă artificială.

Tehnologia poate face verificarea radiografiilor mult mai rapidă, lăsându-le experţilor radiologi mai mult timp să aibă grijă de pacienţii cu cancer, să susţină diagnostice şi tratamente mai rapide”, spune profesoara Fiona Gilbert, din departamentul de radiologie al Universităţii Cambriedge, citată de BBC.

În Marea Britanie, cancerul mamar este cel mai răspândit tip de cancer, în fiecare an sunt diagnosticate 59.000 de femei.

O treime dintre acestea sunt diagnosticate prin radiografii de rutină, în fazele incipiente ale bolii.