În zilele caniculare, mesele grele lasă loc preparatelor ușoare și rapide. Porumbul fiert, brânza cu roșii, salata de vinete și pepenele sunt cele mai "gustate" mâncăruri de vară. Specialiștii recomandă moderație, chiar şi alimentele sănătoase trebuie consumate în cantități potrivite.

Pe măsură ce temperaturile cresc, și meniul se schimbă. Legumele și fructele câștigă tot mai mult loc în farfurii.

"Este sezonul de salate, roșiile sunt cele mai gustoase. Ardeiul gras, ceapa sunt la putere. Vine la pachet cu multe vitamine, minerale, respectiv fibrele care sunt importante pentru sănătatea noastră", a spus nutriționistul Ionuț Ignat.

Ne ajută foarte mult și prețurile pentru aceste decizii alimentare în perioada verii. 3 lei kilogramul de castraveți, 4 lei kilogramul de roșii, eventual și o salată verde. Cu 10 lei am făcut salată pentru toată familia. 5 lei kilogramul de vinete, apoi mai dăm încă 10 lei pentru a lua 4-5 știuleți de porumb pentru fiert și, cu 20 de lei, reușim să gătim un meniu întreg pentru toată familia.

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Deși fructele și legumele sunt esențiale într-o alimentație echilibrată, nutriționiștii ne recomandă să fim atenți la combinații.

"Serviți o porție de pepene, 300-400 de grame, preferabil după masă. Trebuie să avem grijă la aportul de zaharuri, în mod special. Vânăta, discutăm despre ea, este foarte, foarte faină, are un conținut relativ redus de carbohidrați. Românul are tendința să pună foarte mult ulei și foarte multă maioneză. Preferabil este să o combinăm doar cu ceapă și cu o sursă de proteine", recomandă Ionuț Ignat.

Specialiștii spun că, în perioadele caniculare, ideal ar fi să reducem consumul de alimente bogate în carbohidrați, care solicită digestia și ne pot lăsa fără energie exact atunci când organismul luptă cu temperaturile extreme.