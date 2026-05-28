Adolescentul care și-a pierdut viața după ce a sărit în apă ca să își salveze prietena a devenit, din nou, erou. Familia a decis să-i doneze organele. O tragedie s-a transformat într-un lanț de speranță: inima, ficatul și rinichii au salvat patru pacienți. În timp ce pentru unii a fost un nou început, peste 14.000 de oameni rămân încă pe listele de așteptare, cu speranța că următorul miracol nu va întârzia.

A sărit în apă ca să își salveze prietena, deși nu știa să înoate. Nu a mai reușit să ajungă singur la mal. Medicii l-au resuscitat, însă băiatul de 16 ani nu s-a mai trezit. După două săptămâni petrecute la spitalul Grigore Alexandrescu, au fost de acord cu donarea organelor. Rând pe rând, patru pacienți au primit o nouă șansă. Inima lui bate din nou în pieptul unui bărbat de 50 de ani, transplantat la Spitalul Floreasca.

Inima adolescentului bate acum în pieptul unui bărbat de 50 de ani

"Cu suferinţă importantă, greu de tratat, cu multiple internări, care aştepta acest transplant de aproape un an. Am putut realiza această intervenţie transplant care a pus diverse probleme tehnice tocmai datorită faptului că este un transplant care traversează o barieră între adult şi copil", a explicat Horaţiu Moldovan, şeful secţiei de Chirurgie Cardiovasculară, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti.

Un adolescent de 17 ani a primit ficatul care i-a salvat viaţa

Ficatul a fost salvarea unui adolescent de 17 ani, aflat la limită, care număra zilele și aștepta o minune.

"Aflat pe lista de aşteptare mulţi ani pe lista pediatrică, fiind infectat cu virus B şi D, chiar de la naştere, de către mama lui. Mortalitatea pe lista de aşteptare este în continuare foarte mare, 20%", a subliniat dr. Vlad Braşoveanu la Institutul Clinic Fundeni.

Sunt doar câteva vieți salvate dintr-o nevoie uriașă. În România, peste 14.000 de oameni încă așteaptă un transplant. Trăiesc fiecare zi cu speranța că va veni, în sfârșit, rândul lor.

"Anul trecut am înregistrat o creştere faţă de anii precedenţi, chiar cu 20% faţă de anul 2024 şi cu aproximativ de 10% faţă de 2023. Îmi e greu să cred că cineva nu ar face un bine dacă ar ştii că ar putea să îl facă", a explicat Guenadiy Roumenov Vatachki, de la Agenţia Naţională de Transplant.

De la începutul anului, familiile a 36 de pacienți aflați în moarte cerebrală au fost de acord cu donarea de organe.

