Băiatul de 16 ani, care a sărit în lacul Chitila ca să își salveze prietena, a devenit erou şi după moarte. Inima lui bate acum în pieptul unui bărbat de 50 de ani, iar ficatul a salvat viaţa unui tânăr doar cu un an mai mare decât el. Părinţii au acceptat prelevarea de organe după ce medicii au constatat că afectarea lui cerebrală este ireversibilă.

Toate transplanturile au fost finalizate cu succes, vorbim despre patru vieți salvate - un transplant de inimă, un transplant de ficat și două transplanturi de rinichi. În acest moment toți pacienții sunt monitorizați, sunt intubați și urmează să fie externați în zilele următoare.

Transplantul cardiac a fost făcut la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, de o echipă condusă de profesorul doctor Horaţiu Moldovan. Vorbim despre un pacient în vârstă de 50 de ani cu insuficiență cardiacă severă, aflat pe lista de așteptare de aproximativ un an. Intervenția a durat în jur de șapte ore, fiind una complexă din cauza dimensiunii inimii de la pacientul de 16 ani. Dar în final compatibilitatea a reușit, iar evoluția pacientului este una favorabilă.

La Institutul Clinic Fundeni, echipa condusă de profesorul conferenţiar universitar dr. Cătălin Baston a finalizat cele două transplanturi renale. Vorbim despre un pacient de 38 de ani, bărbat, dar și de o femeie de 40 de ani, ambii cu insuficiență renală terminală și dependenți de dializă. Tot la Fundeni, transplantul hepatic a fost făcut și prelevat de la pacientul de 16 ani și a ajuns la un băiat de 17 ani cu ciroză autoimună în stadiu terminal. Intervenția a durat aproape 3 ore și jumătate.

Articolul continuă după reclamă

În total, la nivel național, în 2026, de la începutul anului și până acum, vorbim despre șase transplanturi de inimă, un transplant pulmonar, 34 de transplanturi hepatice și 61 de transplanturi renale.

Marko Pavlovici Like Curiozitatea m-a făcut mereu să caut locurile în care se întâmplă lucrurile cu adevărat. În jurnalism am găsit ocazia să pun întrebări și să înțeleg mecanismele din spatele subiectelor care îi privesc pe oameni. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰