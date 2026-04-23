Statistică îngrijorătoare: Aproape un milion de români au boli neurologice rare

Aproape un milion de români au boli neurologice rare, a afirmat prof. univ. dr. Bogdan Popescu, joi, la o conferință de presă prilejuită de deschiderea celei de-a IV-a ediții a Forumului Național de Neurologie - 'Terapiile inovative în contextul sustenabilizării sistemului de sănătate'.

"Scleroza multiplă - în ultimii 20 de ani s-au adăugat cel puțin 10 variante terapeutice inovative pe care le avem disponibile pentru pacienții noștri. Bolile neurodegenerative - probabil, deși n-avem studii epidemiologice, dar deducând din studii epidemiologice ale țărilor alăturate, probabil că avem vreo 500.000 de pacienți cu boli neurodegenerative în România. (...) Epilepsie - 1% din populație se estimează că ar avea o formă de epilepsie. Bolile neurologice rare, dacă ne gândim la un 5% din populație, ajungem la aproape un milion în România", a spus medicul.

Președintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, a explicat că sunt foarte multe boli rare. "Fiind foarte multe boli rare, numărul pacienților cu boli neurologice rare este mare, ținând cont de faptul că în majoritatea bolilor rare, undeva până la două treimi, indiferent de domeniul în care se manifestă această boală rară, există manifestări și simptome neurologice", a spus Poiană.

Potrivit ei, în prezent există terapii inovatoare disponibile pentru pacienții cu boli rare, care înseamnă salvarea unor vieți. Joi și vineri, peste 300 de experți participă la Palatul Parlamentului, la cea de-a IV-a ediție a Forumului Național de Neurologie, cu tema 'Terapiile inovative în contextul sustenabilizării sistemului de sănătate', organizată de Societatea pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroreabilitării și Societatea de Neurologie din România, cu sprijinul Ministerului Sănătății.

Manifestarea reunește peste 300 de participanți - academicieni, directori ai celor mai importante instituții de sănătate, cercetători științifici de renume internațional, cadre didactice universitare, medici, reprezentanți ai industriei farmaceutice și ai asociațiilor de pacienți, oferind totodată un cadru amplu pentru schimbul de experiență și prezentarea celor mai recente progrese științifice, au anunțat organizatorii.

