1 august, Scoaterea Sfintei Cruci. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sâmbătă, 1 august, se prăznuieşte Scoaterea Sfintei Cruci, sărbătoare aşezată în această zi în anii binecredinciosului împărat grec Manuil şi a marelui domn al Rusiei, Andrei Gheorghievici, de către preasfinţitul Luca, patriarhul Constantinopolului, de mitropolitul Constantin al Kievului şi de Nestor, episcopul Rostovului.

Împăratul Manuil şi marele domn al Rusiei, petrecând în pace şi iubire de fraţi, s-a întâmplat într-o zi de au ieşit la război. Conform crestinortodox.ro, Împăratul Manuil împotriva turcilor, iar marele domn al Rusiei, din Rostov, împotriva bulgarilor, pentru că, atunci, marele domn Andrei petrecea în Rostov. Bulgarii erau un popor necredincios, care se chemau aşa după Râul Volga, fiindcă petreceau în josul acestui râu.

Scoaterea Sfintei Cruci s-a instituit la dorinţa comună a ortodocşilor greci şi ruşi, întru prăznuirea biruinţei simultane pe care au repurtat-o ruşii asupra bulgarilor şi grecii asupra sarazinilor.

Tradiţia spune că, pe 1 august, la Constantinopol era scos în procesiune lemnul Sfintei Cruci, din Palatul Imperial până la Catedrala Sfânta Sofia. De aici se făceau, până pe 15 august, diverse procesiuni pentru a-i feri pe creştini de suferinţe şi boli.