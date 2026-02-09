Antena Meniu Search
10 februarie, Sfântul Haralambie. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Marţi, 10 februarie 2026, este prăznuit Sfântul Haralambie, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 09.02.2026 , 13:35
Sfântul Haralambie este prăznuit pe 10 februarie Sfântul Haralambie este prăznuit pe 10 februarie - doxologia.ro

Sfântul Haralambie a fost episcop în Cetatea Magneziei, din Asia Mică, Turcia de astăzi, în vremea Împăratului Septimiu Sever (193-211). Conform crestinortodox.ro, când Sfântul Haralambie a împlinit vârsta de 113 ani, a fost supus la diverse chinuri pentru că nu a lepădat credinţa în Hristos.

În timpul torturilor, mâinile guvernatorului Lucian s-au lipit de trupul sfântului şi au rămas acolo până când mucenicul a făcut rugăciune. În faţa acestei minuni, cei care îl torturau s-au convertit la creştinism.

Mai târziu, auzind împăratul cele petrecute cu Sfântul Haralambie, a poruncit să fie adus în Antiohia. Aici a fost supus la alte chinuri. Soldaţii i-au legat barba în jurul gâtului şi l-au tras de ea pe drum, i-au înfipt un piron de fier în trup, i-au ars faţa şi i-au jupuit pielea de pe trup. Însă, Sfântul Haralambie s-a vindecat în chip miraculos, prin darul lui Dumnezeu.

La cererea Împăratului Sever, Sfântul Haralambie a făcut multe minuni cu harul lui Dumnezeu. Din ele amintim că a vindecat un om posedat de un duh rău de 35 de ani şi a înviat un tânăr, astfel încât Galina, fiica împăratului, s-a convertit şi ea la creştinism.

Sfântul Haralambie a fost condamnat la tăierea capului cu sabia. În timpul rugăciunii dinainte de moarte, cerurile s-au deschis şi sfântul a văzut pe Hristos şi pe îngerii săi. Sfântul Haralambie i-a cerut lui Dumnezeu să aibă grijă de locul unde vor rămâne moaştele sale, ca acel loc să nu sufere niciodată de foame şi de boli. Domnul i-a promis că o să-i îndeplinească dorinţele şi S-a ridicat la cer, împreună cu sufletul martirului Haralambie. A murit înainte de a fi executat.

