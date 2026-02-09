10 februarie, Sfântul Haralambie. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Marţi, 10 februarie 2026, este prăznuit Sfântul Haralambie, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Haralambie a fost episcop în Cetatea Magneziei, din Asia Mică, Turcia de astăzi, în vremea Împăratului Septimiu Sever (193-211). Conform crestinortodox.ro, când Sfântul Haralambie a împlinit vârsta de 113 ani, a fost supus la diverse chinuri pentru că nu a lepădat credinţa în Hristos.

În timpul torturilor, mâinile guvernatorului Lucian s-au lipit de trupul sfântului şi au rămas acolo până când mucenicul a făcut rugăciune. În faţa acestei minuni, cei care îl torturau s-au convertit la creştinism.

Mai târziu, auzind împăratul cele petrecute cu Sfântul Haralambie, a poruncit să fie adus în Antiohia. Aici a fost supus la alte chinuri. Soldaţii i-au legat barba în jurul gâtului şi l-au tras de ea pe drum, i-au înfipt un piron de fier în trup, i-au ars faţa şi i-au jupuit pielea de pe trup. Însă, Sfântul Haralambie s-a vindecat în chip miraculos, prin darul lui Dumnezeu.

La cererea Împăratului Sever, Sfântul Haralambie a făcut multe minuni cu harul lui Dumnezeu. Din ele amintim că a vindecat un om posedat de un duh rău de 35 de ani şi a înviat un tânăr, astfel încât Galina, fiica împăratului, s-a convertit şi ea la creştinism.

Sfântul Haralambie a fost condamnat la tăierea capului cu sabia. În timpul rugăciunii dinainte de moarte, cerurile s-au deschis şi sfântul a văzut pe Hristos şi pe îngerii săi. Sfântul Haralambie i-a cerut lui Dumnezeu să aibă grijă de locul unde vor rămâne moaştele sale, ca acel loc să nu sufere niciodată de foame şi de boli. Domnul i-a promis că o să-i îndeplinească dorinţele şi S-a ridicat la cer, împreună cu sufletul martirului Haralambie. A murit înainte de a fi executat.

