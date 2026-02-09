Un lanţ de greşeli şi decizii neinspirate l-au dus pe un şofer din Piatra Naemţ în arestul poliţiei. Bărbatul de 35 de ani a urcat beat la volan şi a provocat o tamponare în lanţ dar în loc să aştepte poliţia a fugit de la locul accidentului. Apoi şi-a convins iubita să spună că ea era la volan, deşi fata nu are carnet şi băuse.

Ceea ce a declarat tânăra a ridicat semne de întrebare polițiștilor. Concret, aceștia aveau suspiciuni legate de declarațiile fetei că nu ar fi reale. Au continuat cercetările, iar în urma probelor găsite au ajuns de fapt la persoana care a condus mașina.

Şir de greşeli penale pentru un şofer din Piatra Neamţ

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 35 de ani din Piatra Neamț, partenerul tinerei. El a fost identificat de polițiști în Piatra Neamț, iar în urma testării cu aparatul etilotest, aparatul a ratat o valoare de 0,75 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Pentru faptele sale, bărbatul a ajuns în spatele gratilor pentru 24 de ore.

Articolul continuă după reclamă

Ulterior a fost prezentată instanței de judecată care a dispus arestarea preventivă a acestuia. Polițiștii continuă cercetările. În cauza a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, fals în declarații, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că ar trebui mărită limita de vârstă în cazul conturilor de TikTok? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰