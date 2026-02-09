Antena Meniu Search
Un lanţ de greşeli şi decizii neinspirate l-au dus pe un şofer din Piatra Naemţ în arestul poliţiei. Bărbatul de 35 de ani a urcat beat la volan şi a provocat o tamponare în lanţ dar în loc să aştepte poliţia a fugit de la locul accidentului. Apoi şi-a convins iubita să spună că ea era la volan, deşi fata nu are carnet şi băuse. 

de Angela Bertea

la 09.02.2026 , 15:13

Ceea ce a declarat tânăra a ridicat semne de întrebare polițiștilor. Concret, aceștia aveau suspiciuni legate de declarațiile fetei că nu ar fi reale. Au continuat cercetările, iar în urma probelor găsite au ajuns de fapt la persoana care a condus mașina.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 35 de ani din Piatra Neamț, partenerul tinerei. El a fost identificat de polițiști în Piatra Neamț, iar în urma testării cu aparatul etilotest, aparatul a ratat o valoare de 0,75 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Pentru faptele sale, bărbatul a ajuns în spatele gratilor pentru 24 de ore.

Ulterior a fost prezentată instanței de judecată care a dispus arestarea preventivă a acestuia. Polițiștii continuă cercetările. În cauza a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, fals în declarații, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice.

