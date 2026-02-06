7 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 7 februarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 7 februarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 7 februarie

Articolul continuă după reclamă

Pe 7 februarie 457, Leon I devine împărat al Imperiului Roman de Răsărit. Încoronarea este făcută pentru prima dată de către Patriarhul Constantinopolului. Pe 7 februarie 1510, s-a încheiat, la Iași, Tratatul de pace între domnul Moldovei, Bogdan al III-lea, și regele Poloniei, Sigismund I cel Bătrân. Pe 7 februarie 1550, Iuliu al III-lea devine papă. Pe 7 februarie 1613, Mihail Romanov devine țar al Rusiei. Pe 7 februarie 1831 a fost promulgată Constituția Belgiei, considerată a fi cea mai democratică din Europa acelei vremi. Pe 7 februarie 1873, în ședința Parlamentului de la Budapesta, deputatul Gheorghe Pop de Băsești arăta necesitatea construirii unui drum de fier în ținutul Sălajului. Pe 23 decembrie 1887 va avea loc deschiderea liniei de cale ferată Carei - Zalău.

Pe 7 februarie 1904, un incendiu de proporții a distrus peste 1500 de clădiri în Baltimore, Statele Unite ale Americii. Pe 7 februarie 1929, România ratifică Tratatul multilateral pentru renunțarea la război ca instrument de politică (Pactul Briand–Kellog). Pe 7 februarie 1935, Stroe și Vasilache, celebrul cuplu de comici, prezintă în premieră "Bing Bang" – primul film sonor realizat la București, cu o aparatură construită de inginerul român Gartenberg Argani. Pe 7 februarie 1940 are loc premiera celui de-al doilea film animat Walt Disney, "Pinocchio". Pe 7 februarie 1964, celebra trupă britanică The Beatles începe primul turneu în SUA. Pe 7 februarie 1987, un nou decret al Consiliului de Stat impune măsuri pentru raționalizarea consumului de gaze naturale și energie electrică, însoțite de tarife punitive pentru depășirea consumurilor insuficiente stabilite pentru populație. Pe 7 februarie 1992, în baza Tratatului de la Maastricht s-a constituit Uniunea Europeană.

Nașteri pe 7 februarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 7 februarie, de la cărturarul şi memorialistul român Dinicu Golescu, născut pe 7 februarie 1777, sau scriitorul englez Charles Dickens, născut pe 7 februarie 1812, şi până la psihiatrul austriac Alfred Adler, născut pe 7 februarie 1870, sau compozitorul şi producătorul german Dieter Bohlen, născut pe 7 februarie 1954.

Tot într-o zi de 7 februarie s-au născut şi actorul american Chris Rock, născut pe 7 februarie 1965, sau cântăreaţa română Delia Matache, născută pe 7 februarie 1982.

Decese pe 7 februarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 7 februarie. Dintre acestea amintim pe Regele Gustav al IV-lea al Suediei, decedat pe 7 februarie 1837, Papa Pius al IX-lea, decedat pe 7 februarie 1878, medicul şi asasinul nazist Josef Mengele, decedat pe 7 februarie 1979, Regele Hussein al Iordaniei, decedat pe 7 februarie 1999, sau actorul englez Albert Finney, decedat pe 7 februarie 2019.

România i-a pierdut într-o zi de 7 februarie, printre alţii, pe generalul şi politicianul Iacob N. Lahovari, decedat pe 7 februarie 1907, compozitorul şi dirijorul Ion Vidu, decedat pe 7 februarie 1931, scriitorul Mihail Drumeş, decedat pe 7 februarie 1982, sau chimistul Constantin Macarovici, decedat pe 7 februarie 1984.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰