Tânărul pianist roman David Dumitrescu l-a impresionat pe Florin Piersic

La 12 ani, David Dumitrescu se află deja într-un spațiu rezervat, de obicei, muzicienilor care au trecut prin ani lungi de scenă. Elev al Colegiului Național de Muzică „George Enescu” din București, David a fost inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, ca o recunoaștere a unui parcurs construit constant, cu disciplină și rezultate concrete.

Interpretarea lui David Dumitrescu este una matură, atentă la detaliu și structură. Acest lucru a fost remarcat nu doar în concursuri, ci și în apariții publice, unde prezența scenică este la fel de sigură ca tehnica. Un moment care a atras atenția publicului a fost interpretarea în fața actorului Florin Piersic, un context în care muzica a vorbit de la sine, fără artificii.

Formarea lui David este una complexă. Înainte ca pianul să devină centrul vieții sale, a practicat karate și dans sportiv, experiențe care se regăsesc astăzi în rigoarea studiului și în controlul corporal. Activitatea teatrală, desfășurată la Opera Comică pentru Copii și în cadrul Palatului Copiilor din București, i-a adus un plus de expresivitate și siguranță în fața publicului. Aparițiile în emisiuni TV au venit ca o extensie firească a acestei experiențe, fără a-i altera direcția artistică.

Palmaresul său confirmă evoluția. În ultimii ani, David Dumitrescu a obținut Marele Premiu și Premii de Excelență la concursuri naționale și internaționale de interpretare instrumentală, precum și Premii I absolute, rezultate care reflectă un nivel tehnic avansat și o muncă susținută.

Prin includerea sa în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, David Dumitrescu se alătură unei generații de copii și tineri care demonstrează că performanța se construiește devreme, cu seriozitate și consecvență.

