Evenimente în Bucureşti, în weekendul 7-8 februarie. Ce nu trebuie să ratezi

Ca de obicei, ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 7 februarie, şi duminică, 8 februarie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 7-8 februarie

Sâmbătă, 7 februarie, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Cei trei purceluşi", la Teatrul Țăndărică. De la ora 11.00 se joacă "Peter Pan", la Teatrul Ion Creangă, de la ora 16.00 se joacă "Ziua vecinilor", la Teatrul în Culise, iar de la ora 18.00 se joacă piesele "Călugărița feministă și misoginul modernist", la Teatrul Amzei, şi "Mica Sirenă", la Teatrul Ion Creangă. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Artă", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, sau "Teroare", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu.

Duminică, 8 februarie, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Crăiasa zăpezii", la Teatrul Țăndărică. De la ora 11.00 se joacă "Hainele cele noi ale împăratului", la Teatrul Ion Creangă, de la ora 14.00 se joacă "Nicio pastilă magică", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, iar de la ora 16.00 se joacă piese precum "Un gelos întors pe dos", la Teatrul Elisabeta, şi "Ursul păcălit de vulpe", la Palatul Național al Copiilor. De la ora 18.30 se joacă piesa "Anna Karenina", la Teatrul Mic - Sala Atelier, iar de la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă "Metamorfoza", la Teatrul Excelsior.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 7-8 februarie

Sâmbătă, de la ora 19.00, Delia susţine un concert în Berăria H. Tot sâmbătă avem şi concerte susţinute de Mehmet Dural, la Hotel Reina | Biz Bize Bistro, de la ora 19.30, Eric Sardinas, în The Pub – Universității, de la ora 20.00, sau Simion Bogdan Mihai, în 14thLANE, de la ora 21.30.

Duminică, cel mai aşteptat concert se anunţă a fi cel susţinut de Mircea Baniciu, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30. Totuşi, duminică mai avem şi concerte susţinute de Andrei Licareț, la Ateneul Român, de la ora 19.00, Monkey3, în Quantic Pub, de la ora 19.00, sau Kempes, în Berăria H, de la ora 20.30, în timp ce ziua începe cu un concert de muzică tradițională evreiască susţinut la Teatrul Evreiesc de Stat, de la ora 11.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 7-8 februarie

Sâmbătă, 7 februarie, sunt programate nu mai puţin de patru meciuri de baschet în Bucureşti sau în împrejurimi. Liga Naţională de baschet masculin programează meciurile Rapid Bucureşti - CSM Târgu Jiu (19.00, Sala Rapid) şi CSO Voluntari - CS Vâlcea (19.00, Sala Gabriela Szabo), în timp ce Liga Naţională de baschet feminin programează meciurile Agronomia Bucureşti - Arad (12.00, Sala Agronomia) şi Sportul Studenţesc - SIC (16.00, Arena de Baschet).

Duminică, 8 februarie, de la ora 17.00, în Sala Polivalentă se joacă meciul de handbal feminin dintre CSM Bucureşti şi echipa franceză Brest Bretagne.

Liga Naţională de volei masculin programează, sâmbătă, de la ora 16.00, meciul dintre CSM Bucureşti şi SCMU Craiova, în Sala Unirea Dobroeşti, în timp ce în Liga Naţională de volei feminin, tot sâmbătă, se joacă meciurile CSO Voluntari - Rapid Bucureşti (Sala Gabriela Szabo, ora 15.00) şi CSM Bucureşti - Dinamo Bucureşti (Sala Elite Performance, ora 16.00).

