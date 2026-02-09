Antena Meniu Search
Arbitru german, atacat după ce şi-a cerut iubitul în căsătorie în timpul unui meci din Bundesliga

Pascal Kaiser, arbitru amator german, a fost agresat de trei bărbaţi vineri seara, la domiciliul său. O agresiune homofobă, la o săptămână după ce bărbatul în vârstă de 27 de ani i-a cerut mâna partenerului său înainte de începerea meciului din Bundesliga, FC Köln - VfL Wolfsburg.

de Redactia Observator

la 09.02.2026 , 15:05
Arbitru german, atacat după ce şi-a cerut iubitul în căsătorie în timpul unui meci din Bundesliga - Profimedia Images

Este o scenă care a emoţionat fanii fotbalului. Cu puţin mai mult de o săptămână în urmă, înainte de începerea meciului de din cea de-a 20-a etape din Bundesliga între Köln şi Wolfsburg, Pascal Kaiser, arbitru amator german, şi-a cerut iubitul în căsătorie în faţa a 50.000 de spectatori la RheinEnergieStadion.

Cu această declaraţie emoţionantă, larg difuzată pe reţelele sociale, Pascal Kaiser spera să ofere un „semn de vizibilitate” comunităţii LGBT într-un mediu în care homosexualitatea este încă un subiect extrem de tabu. Dar mesajul său nu a fost pe placul tuturor...

Tânărul de 27 de ani a trecut de la vis la coşmar într-o săptămână. După difuzarea declaraţiei sale de căsătorie pe reţelele sociale, a primit un număr mare de mesaje pline de ură, unii internauţi neezitând să publice adresa domiciliului său, în Wermelskirchen.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, în timp ce se afla în grădina sa pentru a fuma o ţigară, trei bărbaţi, care au reuşit să pătrundă în casa sa, l-au agresat. Poliţia a intervenit, iar Pascal Kaiser se află de atunci într-un loc sigur şi beneficiază de protecţia forţelor de ordine.

