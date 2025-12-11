12 decembrie, Sfântul Spiridon al Trimitundei. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox
Vineri, 12 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Spiridon al Trimitundei, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Sfântul Spiridon al Trimitundei a trăit în secolul al IV-lea. Conform crestinortodox.ro, s-a născut în jurul anului 270, în Aski, Cipru, şi a fost pastor de oi. După moartea soţiei sale, alege să ducă o viaţă ascetică. Ajunge episcopul Trimitundei, o cetate din apropierea oraşului Pafos. În timpul domniei împăraţilor Maximian (286-305) şi Galeriu (305-311), Sfântul Spiridon a fost prins şi, pentru că a mărturisit credinţa în Hristos, i s-a scos ochiul drept, i s-a tăiat pulpa stângă şi a fost dus în temniţă, iar mai târziu a fost eliberat.
Participă la primul sinod ecumenic de la Niceea, din 325. Sfântul Ierarh Spiridon a arătat printr-o minune taina Sfintei Treimi. A luat o cărămidă şi, ca urmare a rugăciunii sale, aceasta s-a desfăcut în stihiile din care era alcătuită: pământ, apă şi foc. Astfel, prin cele trei elemente distincte, pământ, foc şi apă, a descoperit diversitatea, iar prin totul unitar - cărămida, a descoperit unitatea. Prin această minune a descoperit unitatea şi diversitatea din Sfânta Treime.
Sfântul Spiridon a trecut la cele veşnice pe 12 decembrie 348, în Cipru.
