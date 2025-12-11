Antena Meniu Search
x

Curs valutar

12 decembrie, Sfântul Spiridon al Trimitundei. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Vineri, 12 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Spiridon al Trimitundei, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 11.12.2025 , 14:17
Sfântul Spiridon al Trimitundei este prăznuit pe 12 decembrie Sfântul Spiridon al Trimitundei este prăznuit pe 12 decembrie - doxologia.ro

Sfântul Spiridon al Trimitundei a trăit în secolul al IV-lea. Conform crestinortodox.ro, s-a născut în jurul anului 270, în Aski, Cipru, şi a fost pastor de oi. După moartea soţiei sale, alege să ducă o viaţă ascetică. Ajunge episcopul Trimitundei, o cetate din apropierea oraşului Pafos. În timpul domniei împăraţilor Maximian (286-305) şi Galeriu (305-311), Sfântul Spiridon a fost prins şi, pentru că a mărturisit credinţa în Hristos, i s-a scos ochiul drept, i s-a tăiat pulpa stângă şi a fost dus în temniţă, iar mai târziu a fost eliberat.

Participă la primul sinod ecumenic de la Niceea, din 325. Sfântul Ierarh Spiridon a arătat printr-o minune taina Sfintei Treimi. A luat o cărămidă şi, ca urmare a rugăciunii sale, aceasta s-a desfăcut în stihiile din care era alcătuită: pământ, apă şi foc. Astfel, prin cele trei elemente distincte, pământ, foc şi apă, a descoperit diversitatea, iar prin totul unitar - cărămida, a descoperit unitatea. Prin această minune a descoperit unitatea şi diversitatea din Sfânta Treime.

Sfântul Spiridon a trecut la cele veşnice pe 12 decembrie 348, în Cipru.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sfantul spiridon 12 decembrie sarbatoare sfantul spiridon praznuire sfantul spiridon
Înapoi la Homepage
Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: “Pot ieşi la pensie acum”
Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: &#8220;Pot ieşi la pensie acum&#8221;
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Tânărul de 17 ani, vizat de extrădare în SUA pentru terorism, merge din nou la liceu. Ce note are puștiul care vrea să dea bacul în România
Tânărul de 17 ani, vizat de extrădare în SUA pentru terorism, merge din nou la liceu. Ce note are puștiul care vrea să dea bacul în România
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
Scene șocante într-un liceu din România! O profesoară a amenințat elevii cu un briceag: "Vă tai degetele"
Scene șocante într-un liceu din România! O profesoară a amenințat elevii cu un briceag: "Vă tai degetele"
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă descurajează noile taxe să mai comandaţi de pe site-urile chinezeşti?
Observator » Ştiri sociale » 12 decembrie, Sfântul Spiridon al Trimitundei. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox