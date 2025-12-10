500.000 de euro ar fi ajuns pe nedrept la angajați ai Federației Române de Canotaj, după Olimpiadele de la Tokyo și Paris. Curtea de Conturi a verificat premiile acordate între 2021 și 2024, perioadă în care România a luat opt medalii. Raportul a fost trimis la Agenția Națională pentru Sport, care ar putea tăia finanțarea federației. Asta în timp ce, sportivii romani, campioni mondiali si olimpici, nu şi-au primit toate premiile cuvenite în urma performanţelor.

Printre cei care nu și-au primit încă premiile se numără și campionul David Popovici.

"Cred că din vara anului trecut sunt în aceeași situație și sper ca și pentru mine, și pentru ceilalți sportivi, să se rectifice situația. Mereu am spus că sportul este cel mai bun ambasador al țării și trebuie să fie o prioritate națională. Agentia Nationala pentru Sport transmite ca sumele care se cuvin sportivilor in urma Campionatelor Mondial si European vor fi trimise la începutul anului 2026.", a declarat sportivul David Popovici.

Aproape 500.000 de euro ar fi fost daţi fără bază legală personalului din Federația Română de Canotaj după Jocurile Olimpice de la Tokyo și Paris, potrivit unui raport al Curții de Conturi.

Scandal nu e doar pe prime, ci și pe modul în care a fost cheltuit banul public: cumpărări de bunuri și servicii, echipamente sportive, contracte de muncă și chiar plăți pentru jurişti.

"În primul rand, ceea ce a sesizat curtea de conturi e că nu au existat niste criterii de departajare a celor care au primit aceste sume de bani. Controlul curții nu a fost legat doar de premierile acordate de ANS, ci a fost în spectru general al bugetului de la Guvernul României în ceea ce înseamnă subordonatele ANS și federațiile sportive naționale.", a declarat Constantin Bogdan Matei, Președintele ANS.

Președinta Federației, Elisabeta Lipă, susține că toate plățile au respectat legislația în vigoare și că aceste proceduri sunt aplicate de aproape două decenii, printr-o hotarare de Guvern din 2007.

Într-un comunicat, forul spune că este pregătit să clarifice situația împreună cu COSR și Curtea de Conturi.

"Baza legală se regăsește în HG 1447/2007 privind normele financiare pentru activitatea sportivă… Federația transmite disponibilitatea de a clarifica, alături de COSR și Curtea de Conturi, procedurile de premiere după performanțele olimpice istorice.", se arată în comunicatul Federaţiei de Canotaj.

Agenția Națională pentru Sport a transmis deja observațiile către auditorii statului și analizează măsurile ce trebuie luate.​

"Vom dispune măsuri dacă se va constata că bugetul statului a fost prejudiciat. Acolo unde se constată că s-a încălcat legea banii vor fi recuperați. Cu siguranță că putem să ajungem și la alte sancțiuni, cea mai dura ar fi că pt unele federații sportive naționale să stopam finanțarea.", a adăugat Constantin Bogdan Matei, Președintele ANS.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român spune că a oferit auditorilor acces complet la documente.

"Suntem în curs de analiză a recomandărilor și vom implementa măsurile dispuse. COSR rămâne consecvent principiilor de bună guvernanță și îmbunătățește permanent mecanismele interne de control și audit.", se arată în comunicatul COSR.

COSR transmite că urmează să implementeze toate măsurile obligatorii stabilite de Curtea de Conturi.

