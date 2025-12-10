Evenimente în Bucureşti, joi 11 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 11 decembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Jonas Kaufmann susţine un concert joi, 11 decembrie, la Sala Palatului din Bucureşti - zilesinopti.ro

Joi, 11 decembrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 11 decembrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 11 decembrie

Seara de teatru începe încă de la ora 18.30, când se joacă piesa "Revizorul", la Teatrul Mic - Sala Studio. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Jocul accidentelor", la FF Theatre, sau "Muscă, paie și bătaie", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mică.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Opera de trei parale", la Teatrul Excelsior, "Doctorul", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Bani din cer", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, "O căsnicie liniştită", la Teatrul Elisabeta, sau "Trădarea lui Einstein", la Teatrul Evreiesc de Stat.

Concerte în Bucureşti, joi 11 decembrie

Gidon Kremer susţine un concert simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00. Paula Hrişcu susţine un concert de colinde la Sala Dalles, de la ora 19.00. Corul Cantus Domini susţine un concert de Crăciun la Palatul Naţional al Copiilor, de la ora 19.00.

Jonas Kaufmann susţine un concert la Sala Palatului, de la ora 19.30. White Mahala & Jumi Juma susţin un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00. Trupa Coma susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 21.30.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 11 decembrie

De la ora 22.00, pe Arena Naţională se joacă meciul de Europa League dintre FCSB, campioana României en-titre, şi formaţia olandeză Feyenoord Rotterdam.

De la ora 19.00, în Sala Rapid se joacă meciul de baschet feminin dintre Rapid Bucureşti şi formaţia turcă CBK Mersin.

Tot joi se joacă şi două meciuri din Cupa României la handbal masculin. De la ora 14.00, în Sala Concordia Chiajna se joacă meciul dintre Steaua Bucureşti şi CSU Piteşti. De la ora 18.00, în Sala Dinamo se joacă meciul dintre Dinamo Bucureşti şi CSM Constanţa.

