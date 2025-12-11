Craiova, duel de "totul sau nimic" cu Sparta Praga în Bănie. Programul meciurilor din Conference League
Joi seara se joacă meciurile din etapa a 5-a, penultima, a grupei de Conference League, iar Universitatea Craiova, reprezentanta României din această competiţie, are o misiune cât se poate de dificilă, oltenii urmând să dea piept cu Sparta Praga, pe teren propriu, într-o partidă care va începe la ora 19.45.
Aflată pe locul 15 în Conference League, Universitatea Craiova are mare nevoie de un rezultat pozitiv pentru a-şi consolida poziţia în lupta pentru calificarea în primăvara europeană. Ba chiar oltenii şi-ar dori chiar victoria, astfel încât să-şi creeze şanse importante în lupta pentru calificarea directă în faza optimilor de finală.
Totuşi, au în faţă o echipă, Sparta Praga, care a câştigat ultimele patru meciuri oficiale jucate în deplasare, obţinând chiar un 1-0 pe terenul celor de la Legia Varşovia, în etapa precedentă din Conference League.
În plus, dacă oltenii au mari probleme de efectiv, cehii mizează din plin pe renaşterea atacantului kosovar Albion Rrahmani, fost la Rapid Bucureşti. Vârful de 25 de ani a marcat golul victoriei în ultimele două deplasări, 2-1 la Artis Brno (gol Rrahmani în minutul 89) şi 1-0 la Sigma Olomouc (gol Rrahmani în minutul 88).
Pe lângă Universitatea Craiova - Sparta Praga, în etapa a 5-a a Conference League se joacă şi alte meciuri extrem de interesante.
Program meciuri Conference League
19.45, Breidablik - Shamrock Rovers
19.45, Drita - AZ Alkmaar
19.45, Fiorentina - Dinamo Kiev
19.45, Hacken - AEK Larnaca
19.45, Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano
19.45, Noah - Legia Varşovia
19.45, Samsunspor - AEK Atena
19.45, Shkendija - Slovan Bratislava
19.45, Universitatea Craiova - Sparta Praga
22.00, FC Aberdeen - Racing Club Strasbourg
22.00, Hamrun Spartans - Şahtior Doneţk
22.00, KUPS Kuopio - Lausanne Sports
22.00, Lech Poznan - FSV Mainz
22.00, Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc
22.00, Rakow - Zrinjski
22.00, NK Rijeka - NK Celje
22.00, Shelbourne - Crystal Palace
22.00, Rapid Viena - Omonia Nicosia
