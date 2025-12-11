Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Craiova, duel de "totul sau nimic" cu Sparta Praga în Bănie. Programul meciurilor din Conference League

Joi seara se joacă meciurile din etapa a 5-a, penultima, a grupei de Conference League, iar Universitatea Craiova, reprezentanta României din această competiţie, are o misiune cât se poate de dificilă, oltenii urmând să dea piept cu Sparta Praga, pe teren propriu, într-o partidă care va începe la ora 19.45.

de Redactia Observator

la 11.12.2025 , 15:30
Ştefan Baiaram este marea speranţă a Craiovei pentru meciul cu Sparta Praga Ştefan Baiaram este marea speranţă a Craiovei pentru meciul cu Sparta Praga - Profimedia

Aflată pe locul 15 în Conference League, Universitatea Craiova are mare nevoie de un rezultat pozitiv pentru a-şi consolida poziţia în lupta pentru calificarea în primăvara europeană. Ba chiar oltenii şi-ar dori chiar victoria, astfel încât să-şi creeze şanse importante în lupta pentru calificarea directă în faza optimilor de finală.

Totuşi, au în faţă o echipă, Sparta Praga, care a câştigat ultimele patru meciuri oficiale jucate în deplasare, obţinând chiar un 1-0 pe terenul celor de la Legia Varşovia, în etapa precedentă din Conference League.

În plus, dacă oltenii au mari probleme de efectiv, cehii mizează din plin pe renaşterea atacantului kosovar Albion Rrahmani, fost la Rapid Bucureşti. Vârful de 25 de ani a marcat golul victoriei în ultimele două deplasări, 2-1 la Artis Brno (gol Rrahmani în minutul 89) şi 1-0 la Sigma Olomouc (gol Rrahmani în minutul 88).

Articolul continuă după reclamă

Pe lângă Universitatea Craiova - Sparta Praga, în etapa a 5-a a Conference League se joacă şi alte meciuri extrem de interesante.

Program meciuri Conference League

19.45, Breidablik - Shamrock Rovers

19.45, Drita - AZ Alkmaar

19.45, Fiorentina - Dinamo Kiev

19.45, Hacken - AEK Larnaca

19.45, Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano

19.45, Noah - Legia Varşovia

19.45, Samsunspor - AEK Atena

19.45, Shkendija - Slovan Bratislava

19.45, Universitatea Craiova - Sparta Praga

22.00, FC Aberdeen - Racing Club Strasbourg 

22.00, Hamrun Spartans - Şahtior Doneţk

22.00, KUPS Kuopio - Lausanne Sports

22.00, Lech Poznan - FSV Mainz

22.00, Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc

22.00, Rakow - Zrinjski

22.00, NK Rijeka - NK Celje

22.00, Shelbourne - Crystal Palace

22.00, Rapid Viena - Omonia Nicosia

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

craiova sparta praga program meciuri conference league
Înapoi la Homepage
Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: “Pot ieşi la pensie acum”
Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: &#8220;Pot ieşi la pensie acum&#8221;
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Prima lovitură în mercato. Cel mai bun mijlocaș la închidere din SuperLiga pleacă în Polonia pe 500.000 de euro. Exclusiv.
Prima lovitură în mercato. Cel mai bun mijlocaș la închidere din SuperLiga pleacă în Polonia pe 500.000 de euro. Exclusiv.
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
Ce trecut are Raluca Moroșanu, judecătoarea care a atacat-o pe președinta CAB. A avut pe mână dosare importante în România
Ce trecut are Raluca Moroșanu, judecătoarea care a atacat-o pe președinta CAB. A avut pe mână dosare importante în România
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă descurajează noile taxe să mai comandaţi de pe site-urile chinezeşti?
Observator » Sport » Craiova, duel de "totul sau nimic" cu Sparta Praga în Bănie. Programul meciurilor din Conference League