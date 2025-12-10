Un pește proaspăt, stropit cu puțin ulei de măsline, este o alegere sănătoasă și sățioasă. Dar dacă nu îți e foame, tot mai poți încerca trendul viral de pe TikTok: un shot de ulei de măsline pe stomacul gol. Practica, considerată de unii "secretul sănătății", poate aduce beneficii pentru digestie și energie, însă medicii avertizează că nu este recomandată tuturor, mai ales celor cu probleme gastrice sau biliare.

Uleiul de măsline şi lămâile aduc zeci de beneficii pentru sănătate, în special celor cu probleme hepatice. Combinaţia dintre acestea este recunoscută ca un puternic detoxifiant al ficatului, dar şi al întregului organism.

Un shot de ulei de măsline, băut pe stomacul gol, şi nici nu mai ai nevoie de medic. Pe tot TikTok apar astfel de clipuri şi sfaturi. Metoda ar ajuta la digestie şi la sănătatea inimii, dar nu oricum.

"Ca medic gastroenterolog recomand utilizarea uleiului de măsline pentru că este bogat în acizi graşi mononesaturaţi adică acele grăsimi sănătoase care reduc inflamaţia în organism, protejează mucoasa intestinală.", a explicat Despina Moraru, medic gastroenterolog.

Articolul continuă după reclamă

"Un influencer poate să fie oricine, dacă ai o diplomă de facultate, atunci te iau în serios. Nu prea sunt dovezi ştiinţifice că e bine să bei ulei de măsline, gol aşa simplu.", spune un băiat.

"Oamenii se lasă influenţaţi mult prea tare de anumite trenduri sau anumite lucruri auzite pe internet. Şi consider că ar trebui să faci un double check inainte, să vezi dacă e sănătos sau nu.", adaugă el.

Aceste beneficii ale unui shot de ulei de măsline luat pe stomacul gol sunt valabile numai dacă uleiul este de înaltă calitate, spun specialiştii.

"Culoarea lui trebuie să fie spre un verde închis, după care coborâm la nas, mirosul trebuie să fie proaspăt, fresh, de migdală şi apoi când atinge, gustul ne dăm seama că avem de a face cu un ulei care poate să devină un medicament, în momentul în care este de primă presă şi se bea în nişte cantităţi recomandate cumva şi de medic.", adaugă Octavian Băloi, şef bucătar.

"Sticlele alea frumoase de scrie absolut orice, eu mă pricep la asta, niciuna dintre alea nu conţine ulei adevărat, este un amestesc de diverse chestii. Tot ce e pe piaţa noastră româcescă, singurul care l-am văzut eu nefalsificat, e unul grecesc la juma de litru.", a spus un bătrân.

Totuşi, medicii avertizează că uleiul de măsline, consumat în exces sau în mod nepotrivit, afectează organismul. Şi nu poate fi băut chiar de oricine.

"Utilizat în exces poate avea efect laxativ, fiind un ulei, este bogat în calorii, dacă este gătit la temperaturi foarte înalte, începe să-şi piardă din beneficii si nu în ultimul rând, fiind un produs cu preâ ridicat, există multe prooduse contrafăcute la raft.", adaugă medicul gastroenterolog.

"Uleiul de măsline pentru că este foarte bogat în grăsimi mononesaturate sunt foarte benefice sănătăţii cardiovasculare. Dar trebuie să ţină cont şi este foarte important, persoanele cu anumite afecţiuni precum olitiază biliară, adică au pietre la fiere, uleiul poate declanşa colici.", a spsu Codruța Began, nutriționist.

Pentru majoritatea oamenilor sănătoși, uleiul de măsline extravirgin este sigur și benefic, dar consumul lui pe stomacul gol nu este obligatoriu pentru a obține beneficiile, acelea apar oricum atunci când este inclus în alimentație.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut probleme cu peştele congelat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰