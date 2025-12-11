FCSB, absenţe fără număr înainte de duelul cu Feyenoord. Programul meciurilor din Europa League

Joi seara se joacă meciurile din etapa a 6-a a Europa League, iar FCSB, reprezentanta României în această competiţie, are o misiune extrem de dificilă, campioana României urmând să primească replica celor de la Feyenoord Rotterdam, într-un duel care va începe la ora 22.00.

În absenţa lui Bîrligea, Thiam ar putea fi principalul om de gol pentru FCSB în duelul cu Feyenoord Rotterdam - Profimedia

Partida este una cu caracter decisiv pentru ambele echipe, atât FCSB, cât şi Feyenoord fiind obligate să câştige, dacă vor să se menţină în lupta pentru calificarea în play-off-ul pentru optimi. Asta în condiţiile în care ambele echipe au avut evoluţii modeste până acum şi au adunat câte trei puncte din primele cinci meciuri, fiind chiar vecine de clasament.

Însă situaţia celor de la FCSB este una mult mai dramatică. Antrenorul Elias Charalambous are la dispoziţie doar 14 jucători, lista cu indisponibili fiind foarte probabil să-i cuprindă pe AlHassan, Alibec, Bîrligea, Cercel, Chiricheş, Dawa, Kiki, Ngezana, Olaru, Politic, Mihai Popescu, Stoian, Miculescu, Toma.

Mai mult, FCSB dă piept cu o echipă ce pare în revenire de formă. Feyenoord a câştigat ultimele două meciuri oficiale, totul culminând cu evoluţia entuziasmantă din duelul cu Zwolle, 6-1, meci în care japonezul Ueda a marcat patru goluri.

Articolul continuă după reclamă

Pe lângă FCSB - Feyenoord Rotterdam, joi seara se mai joacă şi alte meciuri interesante în Europa League.

Program meciuri Europa League

19.45, Dinamo Zagreb - Betis Sevilla

19.45, Ferencvaros Budapesta - Glasgow Rangers

19.45, Ludogoreţ Razgrad - PAOK Salonic

19.45, Midtjylland - Genk

19.45, Nice - Sporting Braga

19.45, Sturm Graz - Steaua Roşie Belgrad

19.45, VFB Stuttgart - Maccabi Tel Aviv

19.45, FC Utrecht - Nottingham Forest

19.45, Young Boys Berna - Lille

22.00, FC Basel - Aston Villa

22.00, Brann Bergen - Fenerbahce Istanbul

22.00, Celta Vigo - Bologna

22.00, Celtic Glasgow - AS Roma

22.00, FC Porto - Malmo FF

22.00, FCSB - Feyenoord Rotterdam

22.00, SC Freiburg - Red Bull Salzburg

22.00, Olympique Lyonnais - Go Ahead Eagles

22.00, Panathinaikos Atena - Viktoria Plzen

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă descurajează noile taxe să mai comandaţi de pe site-urile chinezeşti? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰