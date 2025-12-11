FCSB, absenţe fără număr înainte de duelul cu Feyenoord. Programul meciurilor din Europa League
Joi seara se joacă meciurile din etapa a 6-a a Europa League, iar FCSB, reprezentanta României în această competiţie, are o misiune extrem de dificilă, campioana României urmând să primească replica celor de la Feyenoord Rotterdam, într-un duel care va începe la ora 22.00.
Partida este una cu caracter decisiv pentru ambele echipe, atât FCSB, cât şi Feyenoord fiind obligate să câştige, dacă vor să se menţină în lupta pentru calificarea în play-off-ul pentru optimi. Asta în condiţiile în care ambele echipe au avut evoluţii modeste până acum şi au adunat câte trei puncte din primele cinci meciuri, fiind chiar vecine de clasament.
Însă situaţia celor de la FCSB este una mult mai dramatică. Antrenorul Elias Charalambous are la dispoziţie doar 14 jucători, lista cu indisponibili fiind foarte probabil să-i cuprindă pe AlHassan, Alibec, Bîrligea, Cercel, Chiricheş, Dawa, Kiki, Ngezana, Olaru, Politic, Mihai Popescu, Stoian, Miculescu, Toma.
Mai mult, FCSB dă piept cu o echipă ce pare în revenire de formă. Feyenoord a câştigat ultimele două meciuri oficiale, totul culminând cu evoluţia entuziasmantă din duelul cu Zwolle, 6-1, meci în care japonezul Ueda a marcat patru goluri.
Pe lângă FCSB - Feyenoord Rotterdam, joi seara se mai joacă şi alte meciuri interesante în Europa League.
Program meciuri Europa League
19.45, Dinamo Zagreb - Betis Sevilla
19.45, Ferencvaros Budapesta - Glasgow Rangers
19.45, Ludogoreţ Razgrad - PAOK Salonic
19.45, Midtjylland - Genk
19.45, Nice - Sporting Braga
19.45, Sturm Graz - Steaua Roşie Belgrad
19.45, VFB Stuttgart - Maccabi Tel Aviv
19.45, FC Utrecht - Nottingham Forest
19.45, Young Boys Berna - Lille
22.00, FC Basel - Aston Villa
22.00, Brann Bergen - Fenerbahce Istanbul
22.00, Celta Vigo - Bologna
22.00, Celtic Glasgow - AS Roma
22.00, FC Porto - Malmo FF
22.00, FCSB - Feyenoord Rotterdam
22.00, SC Freiburg - Red Bull Salzburg
22.00, Olympique Lyonnais - Go Ahead Eagles
22.00, Panathinaikos Atena - Viktoria Plzen
