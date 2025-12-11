Fermierii, apel disperat către Nicuşor Dan pe noile impozite: Loviturile date sunt un act de iresponsabilitate

Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC), care are în componenţă 4 organizaţii de profil, face apel la preşedintele Nicuşor Dan să retrimită în Parlament Legea impozitelor, motivând că fermierii nu mai pot suporta noi scumpiri şi creşteri de impozite, informează un comunicat de presă semnat de către reprezentanţii celor patru organizaţii.

Fermierii sunt îngrijoraţi de continuarea parcursului legislativ pentru majorarea impozitelor începând de anul viitor, ca urmare a deciziei de miercuri a Curţii Constituţionale.

"În numele fermierilor reprezentaţi, AAC, formată din Federaţia Naţională PRO AGRO, Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România, Uniunea de Ramură Naţională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal şi Asociaţia Forţa Fermierilor face apel către şeful statului să nu promulge legea impozitelor în acest an, oferind agriculturii, dar şi întregii societăţi româneşti, o gură de oxigen după un val de măsuri care, în ultima jumătate de an, au adus scumpiri ce au destabilizat viaţa tuturor", se arată în comunicatul semnat de cele 4 organizaţii.

Organizaţiile fac apel la preşedintele României "să facă uz" de dreptul său de a solicita reexaminarea actului adoptat de către Parlament.

"Acest demers va oferi timpul necesar pentru elaborarea unui text care să ţină cont de realităţile economice şi mai ales de posibilitatea fermierilor şi nu numai de a susţine toate creşterile propuse", mai menţionează organizaţiile în comunicat.

Fermierii cer un studiu de impact privind "explozia impozitelor şi a taxării" din sectorul agricol, prin care s-au introdus "peste noapte unele biruri", precum cel pentru solarii, depozite de cereale sau ciupercării. Fermierii spun că noua legislaţie votată de către parlamentari pe 18 noiembrie va reprezenta "finalul de drum" pentru multe afaceri agricole româneşti, pentru ferme de familie şi mici fabrici de procesare.

"Agricultura românească încheie un an complicat, în care fermierii au suportat deja introducerea taxei pe stâlp, creşterea taxelor pe muncă, dar şi o secetă cruntă care i-a lăsat pe producătorii din multe judeţe fără producţii la culturile de bază, porumb, floarea-soarelui, soia. În acest context, majorarea impozitelor vine să împovăreze şi mai mult producătorul român, sugrumând sectorul în întregimea sa", afirmă fermierii.

"Fermierii reprezintă baza economiei"

Alianţa pentru Agricultură reaminteşte celor aflaţi în fruntea statului că fermierii reprezintă "baza economiei", că fără ei stabilitatea economică, dar mai ales siguranţa alimentară naţională sunt în pericol.

"Cu un război la graniţă şi cu un viitor incert privind noua politică europeană de sprijinire a agriculturii, considerăm că loviturile succesive date acestui sector strategic reprezintă un act de iresponsabilitate, un atac la securitatea agroalimentară naţională", mai notează cele patru asociaţii.

Curtea Constituțională a respins miercuri obiecția de neconstituționalitate depusă de senatori AUR împotriva Legii privind măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, care modifică și completează mai multe acte normative. Legea prevede majorarea unor taxe și impozite pentru locuințe, terenuri, autovehicule și dividende, precum și creșterea unor tarife pentru colete, măsuri pe care Guvernul intenționa să le aplice de la începutul anului viitor.

CCR a precizat că Parlamentul a realizat corect reexaminarea actului normativ, inițial adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului, pentru a-l pune în acord cu Decizia Curții nr. 481/2025. Totodată, instanța constituțională a considerat că lipsa solicitării unui punct de vedere din partea Consiliului Fiscal nu afectează procedura de reexaminare.

