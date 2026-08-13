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14 august, Sfântul Proroc Miheia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sfântul Proroc Miheia este prăznuit pe 14 august Sfântul Proroc Miheia este prăznuit pe 14 august - doxologia.ro
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Publicat la 13.08.2026, 12:08 | Modificat la 13.08.2026, 12:15

Vineri, 14 august 2026, este prăznuit Sfântul Proroc Miheia, sfânt cu care, în general, oamenii sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Proroc Miheia a făcut parte din tribul lui Iuda. Conform crestinortodox.ro, este cunoscut şi sub numele de "Moresitul", de la numele satului în care s-a născut - Moreset. A prorocit 84 de ani, cu 660 înainte de întruparea Domnului. Sfântul Miheia a fost contemporan cu prorocii Isaia, Amos şi Osea. Numele Miheia se tâlcuieşte - cel care este de la Dumnezeu. Şi-a desfăşurat activitatea în timpul domniei a trei regi, după cum aflăm din începutul cărţii sale proroceşti: "cuvântul Domnului care a fost către Miheia din Moreset în vremea domniei lui Iotam, Ahaz şi Iezechia, regii lui Iuda, când a avut vedenie pentru Samaria şi Ierusalim" (Miheia 1:1).

Miheia l-a mustrat aspru pe Ahav, împăratul Samariei, pentru viaţa sa păcătoasă, motiv pentru care este nevoit să se retragă în munţi pentru a nu fi ucis. Este cel care a prezis şi distrugerea Samariei şi a Ierusalimului. Însă, cea mai importantă este aceea despre Betleem, ca loc al naşterii Domnului (Miheia V, 1).

După moartea lui Ahav, Miheia a fost ucis de fiul acestuia. A fost înmormântat în satul său, Moreset. În timpul domniei Împăratului Teodosie cel Mare, Episcopul Zevin al Eleftheroposului a avut o vedenie mistică în urma căreia s-au descoperit moaştele Prorocului Miheia, împreună cu cele ale Prorocului Avacum.

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