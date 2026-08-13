Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat că deciziile agențiilor de rating Moody’s și Fitch de a păstra ratingul suveran al României la nivelul Baa3, ultima treaptă recomandată investitorilor, cu perspectivă negativă, au fost justificate. El a subliniat că menținerea calificativului nu a reprezentat o favoare sau o concesie făcută României, potrivit News.ro.

Mugur Isărescu explică de ce România și-a păstrat ratingul de ţară: "Nu a fost vorba de concesie" - Hepta

Agenţia de rating Moody's a reconfirmat recent ratingul suveran al României la Baa3, ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, şi perspectiva negativă. Decizia Moody's a venit la o săptămână după ce şi Fitch a reconfirmat ratingul României.

"Deciziile finale au fost cele corecte. Nu a fost, să spunem aşa, un hatâr, o binefacere dată României (...) Nu a fost vorba de concesie. Să ştiţi că procedura este cea absolut normală (...) Se înscrie în procedura normală, iar decizia este cea normală", a declarat, joi, Mugur Isărescu, într-o conferinţă de presă.

Guvernatorul BNR a explicat că, dincolo de tensiunile politice şi sociale apărute, este o decizie normală, dacă se are în vedere corecţia de 2% din PIB: "Era prea mult să sancţionezi o ţară care a făcut o corecţie de 2% şi ceva".

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Isărescu a remarcat profesionalismul echipelor de negociere de la la Ministerul Finanţelor, care ar putea să devină specialiştii BNR din perioada următoare.