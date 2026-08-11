Evenimente în Bucureşti, miercuri 12 august. Ce nu trebuie să ratezi 

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru miercuri, 12 august 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Claudiu Mirea susţine un concert miercuri, 12 august, la Hard Rock Cafe din Bucureşti - zilesinopti.ro

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 12 august, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Concerte în Bucureşti, miercuri 12 august

Articolul continuă după reclamă

Artiştii de la Robin and the Backstabers susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00. Tot de la ora 19.00, Nicolas Simion susţine un concert, alături de prieteni speciali, în Green Hours Jazz Cafe.

Trupa Şuie Paparude susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00. Claudiu Mirea susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 12 august

La Palatul Şuţu încă mai puteţi vizita expoziţia intitulată "Între realismul socialist și comunismul național".

La Muzeul Theodor Aman încă mai puteţi vizita expoziţia intitulată "Aman – linie, punct".

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 12 august

În această zi, în Bucureşti şi în împrejurimi se joacă diferite meciuri ce contează pentru Cupa României la fotbal. Balul este deschis de partida dintre CS Popeşti Leordeni şi CS Dinamo Bucureşti, meci care va începe de la ora 11.00.

De la ora 17.30 se joacă partide precum Progresul Mogoşoaia - Concordia Chiajna, CS Tunari - CSL Ştefăneşti sau Progresul Spartac - Metaloglobus Bucureşti.