Cum au învins ucrainenii cea mai puternică armată a lumii. Lecţie umilitoare pentru americani

Dronele ucrainene au învins cea mai puternică armată a lumii. Într-un exercițiu militar desfășurat în mai, în Germania, ucrainenii au reușit să detecteze și să neutralizeze rapid trupe și blindate americane. Arată că Pentagonul nu a învățat lecțiile războiului modern cu drone, deşi a cheltuit miliarde de dolari, a concluzionat The Wall Street Journal.

Lucrurile nu au mers deloc grozav pentru armata SUA la un exercițiu militar desfășurat în Germania la începutul acestui an, dezvăluie The Wall Street Journal, citând oficiali americani, ai Armatei SUA, dar și soldați.

În timpul exercițiului, numit Combined Resolve, unitățile ucrainene de drone au reperat și neutralizat cu ușurință militari și blindate americane.

Exercițiul, precum și pierderile suferite de SUA în Iran, scot în evidență vulnerabilitățile armatei americane în fața dronelor, deși Pentagonul a cheltuit miliarde de dolari pe drone, sisteme antidronă și unități specializate.

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Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât America a fost pionieră în utilizarea dronelor cu rază lungă de acțiune în război. Cu toate acestea, americanii au avut dificultăți să se apere în Orientul Mijlociu, anul acesta, împotriva dronelor iraniene cu rază lungă de acțiune, care au ucis și rănit militari și au distrus aeronave.

Ucrainenii i-au învins pe americani la lupta cu drone

Înfrângerea suferită de americani la exercițiul din Germania a evidențiat lecțiile pe care Ucraina le-a învățat despre folosirea dronelor mici, cu rază scurtă, direct pe câmpul de luptă.

Exercițiul, desfășurat în aprilie și mai, a urmărit să testeze dacă trupele pot să opereze și, mai ales, să se apere de numărul tot mai mare de drone mici folosite în prima linie, o tactică care a dominat în ultimii ani războiul din Ucraina.

Acest tip de exercițiu are rolul de a testa soldații în condiții de luptă cât mai realiste. În ultimii ani, comandanții Armatei SUA din Europa au profitat de participarea forțelor ucrainene la exerciții pentru ca soldații SUA și cei aliaţi să poată învăța din experiența Kievului pe câmpul de luptă.

Exerciții similare derulate în Marea Britanie și Suedia s-au încheiat și ele cu victorii clare ale ucrainenilor.

"Este vital ca armata americană să stăpânească acest domeniu, iar până acum, din păcate, nu pare să fie cazul", a atras atenția Eliot Cohen, analist la think tank-ul Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

Combined Resolve este un exercițiu organizat de două ori pe an, axat pe operațiuni terestre de amploare, în care forțele americane aflate în rotație în Europa folosesc divizii blindate sprijinite de trupe terestre, elicoptere, drone și alte mijloace militare.

În jur de 3.500 de militari americani au participat la exercițiu. Misiunea lor era să atace o poziție apărată de adversari, întărită de militari ucraineni din Regimentul 412 al Forțelor de Sisteme Fără Pilot, cunoscut sub numele Nemesis.

Trupele americane desfășurate în Europa erau echipate cu sisteme standard de război electronic și de combatere a dronelor. Dar noile brigăzi, echipate cu tehnologii mai recente, s-au descurcat mult mai bine în exerciții.

Ce s-a întâmplat la exercițiul din Germania

O brigadă blindată americană a fost neutralizată cu ușurință de operatorii ucraineni de drone. Soldații americani au folosit vehicule grele care ridicau nori de praf și puteau fi observate repede și ușor de dronele ucrainene de recunoaștere. Imediat au fost trimise drone care aruncau explozibili și drone FPV kamikaze, care se izbeau de țintă. Nu s-a folosit muniție reală.

Dronele ucrainene "eliminau" vehiculele americane din scenariul de luptă atât de repede, încât exercițiul risca să rămână fără blindate pentru a continua, așa că vehiculele erau "reînviate".

SUA au repetat scenariul de antrenament pe parcursul celor două săptămâni de exerciții. Forțele americane și-au îmbunătățit treptat prestația, pe măsură ce au învățat tactici noi, iar la jumătatea exercițiilor, ucrainenii au schimbat tabăra și i-au ajutat pe americani să folosească dronele în atac, lucru la care americanii s-au descurcat mai bine.

După aproape patru ani și jumătate de război cu Rusia, militarii ucraineni au devenit experți în războiul cu drone, inclusiv în repararea și modificarea lor rapidă, direct în condiții de front, adică se pot adapta constant. Dar și soldații ruși au dobândit competențe extrem de valoroase. În acest timp, operatorii americani de drone nu au experiență în repararea și înarmarea dronelor sub foc inamic.

Strategii militari americani şi cei ucraineni au viziuni diferite despre război

În Ucraina, au fost distruse atât de multe tancuri și blindate, încât aproape au dispărut de pe porțiuni mari ale frontului. Unii ofițeri americani susțin însă că dronele au ajuns deosebit de letale în acest război deoarece el a ajuns într-un impas, cu puține mișcări ample de trupe. Într-un război de manevră, susţin ei, tancurile și alte vehicule blindate și-ar recăpăta importanța.

Însă strategi militari ucraineni, precum fostul comandant-șef Valerii Zalujnîi, susțin că tehnologia dronelor a făcut, cel puțin pentru moment, imposibil războiul clasic de manevră, ceea ce explică frontul din estul Ucrainei, în mare parte static. Atât Rusia, cât și Ucraina sunt în căutarea unor noi progrese tehnologice și tactice care să permită din nou mișcarea pe câmpul de luptă.

Exercițiul a arătat că armata SUA ar avea dificultăți în protejarea blindatelor în timpul deplasării.

Nu a fost prima dată când americanii s-au lovit de competența ucrainenilor în materie de drone. În 2023, un ofițer de infanterie american care ajuta la instruirea trupelor ucrainene și-a dat seama că SUA trebuie să învețe războiul cu drone și a conceput un program de instruire preluat ulterior și de alte unități ale Armatei.

În pofida unei relații uneori tensionate cu Kievul, administrația președintelui Donald Trump a început să se apropie de Ucraina. SUA testează în prezent drone ucrainene în vederea achiziționării și au folosit sisteme antidronă testate în război pentru a contribui la apărarea forțelor americane din Orientul Mijlociu.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, le-a spus senatorilor, în luna mai, că a mărit numărul militarilor americani trimiși în Ucraina pentru a studia războiul cu drone.

Armata SUA nu este prima pusă în dificultate de dronele ucrainene

În luna mai a anului trecut, operatorii ucraineni de drone au învins cu ușurință forțe britanice, estoniene și alte forțe din NATO, inclusiv un contingent american, în cadrul unui exercițiu desfășurat în regiunea baltică.

Iar în această primăvară, forțele suedeze au condus un exercițiu împreună cu aliați NATO, în care au fost învinse de echipele ucrainene.