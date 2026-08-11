12 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 12 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 12 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 12 august

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Pe 12 august 490 î.Hr. înregistrăm victoria grecilor asupra perșilor, în Bătălia de la Marathon. Atenienii, conduși de Miltiade, au înfrânt armata persană trimisă de Darius I. Pe 12 august 1099, prima cruciadă s-a încheiat odată cu Bătălia de la Ascalon și cu retragerea forțelor fatimide în Egipt. Pe 12 august 1624, președintele Consiliului regal al lui Ludovic al XIII-lea al Franței este arestat și înlocuit de Cardinalul Richelieu, în calitate de consilier principal al regelui francez. Pe 12 august 1687 înregistrăm Bătălia de la Mohács între trupele Imperiului Otoman, sub comanda Sultanului Mehmed al IV-lea, și cele ale Imperiului Habsburgic, comandate de Ducele Carol al V-lea de Lorena. Bătălia s-a încheiat cu victoria habsburgilor. Pe 12 august 1851, inventatorul american Isaac Singer primește un brevet pentru mașina sa de cusut. Pe 12 august 1857, sub presiunea celorlalte puteri europene, Poarta Otomană a ordonat anularea alegerilor pentru Adunarea ad-hoc a Moldovei. Noile alegeri au dat câștig de cauză unioniștilor. Pe 12 august 1881 s-a produs un incendiu la Teatrul Național din Praga. Acoperișul de alamă, scena și sala ard complet. Pe 12 august 1883, ultima zebră Cvaga (Quagga) a murit într-o grădină zoologică din Amsterdam.

Pe 12 august 1908, primul model al mașinii Ford "T" a ieșit pe porțile uzinei din Detroit. Pe 12 august 1914, în Primul Război Mondial, Regatul Unit declară război Austro-Ungariei, iar țările Imperiului britanic îi urmează exemplul. Pe 12 august 1920, în Războiul polono-sovietic, începe bătălia finală a conflictului, Bătălia de la Varșovia, terminată cu victoria decisivă a polonezilor. Pe 12 august 1944, orașul Alençon este eliberat de generalul Philippe Leclerc de Hauteclocque. Este primul oraș din Franța eliberat de naziști de către trupele franceze. Pe 12 august 1949, 18 state au semnat Convențiile de la Geneva. Pe 12 august 1952 înregistrăm Noaptea poeților asasinați. 13 proeminenți intelectuali evrei sunt uciși la Moscova, Uniunea Sovietică. Pe 12 august 1964, Africii de Sud îi este interzisă participarea la Jocurile Olimpice din cauza politicilor rasiste ale țării. Pe 12 august 1981, primul calculator personal IBM, IBM 5150, intră pe piață. Pe 12 august 1990, paleontologul american Sue Hendrickson descoperă un specimen de schelet fosilizat de Tyrannosaurus rex în Dakota de Sud. Este cel mai complet și cel mai bine păstrat schelet de acest fel până în prezent. Scheletul se află acum la Muzeul de Istorie Naturală din Chicago și poartă numele "Sue", în cinstea descoperitorului său. Pe 12 august 2000, submarinul nuclear rusesc Kursk a explodat și s-a scufundat în Marea Barents, în timpul unui exercițiu militar.

Naşteri pe 12 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 12 august, de la Regele Christian al III-lea al Danemarcei și Norvegiei, născut pe 12 august 1503, sau Regele George al IV-lea al Regatului Unit, născut pe 12 august 1762, şi până la politicianul şi economistul român Ion Ghica, născut pe 12 august 1816, sau regizorul american Cecil B. DeMille, născut pe 12 august 1881.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 12 august s-au născut personalităţi precum fizicianul austriac Erwin Schrödinger, născut pe 12 august 1887, fotbalistul român Vasile Deheleanu, născut pe 12 august 1910, investitorul şi filantropul american George Soros, născut pe 12 august 1934, actorul american John Cazale, născut pe 12 august 1935, actorul american George Hamilton, născut pe 12 august 1939, politicianul francez François Hollande, născut pe 12 august 1954, fotbalistul spaniol Txiki Begiristain, născut pe 12 august 1964, jucătorul american de tenis Pete Sampras, născut pe 12 august 1971, actorul american Casey Affleck, născut pe 12 august 1975, rugbistul român Valentin Ursache, născut pe 12 august 1985, boxerul britanic Tyson Fury, născut pe 12 august 1988, fotbalistul italian Mario Balotelli, născut pe 12 august 1990, sau jucătorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas, născut pe 12 august 1998.

Decese pe 12 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 12 august. Dintre acestea amintim pe Cleopatra a VII-a, regina Egiptului, decedată pe 12 august 30 î.Hr., scriitorul german Thomas Mann, decedat pe 12 august 1955, actorul american Henry Fonda, decedat pe 12 august 1982, actriţa americană Lauren Bacall, decedată pe 12 august 2014, regizorul american Wolfgang Petersen, decedat pe 12 august 2022, sau actriţa americană Anne Heche, decedată pe 12 august 2022.

Tot într-o zi de 12 august şi-au pierdut viaţa şi personalităţi precum lingvistul şi filologul român Alexandru Philippide, decedat pe 12 august 1933, publicistul român Constantin Kirițescu, decedat pe 12 august 1965, generalul şi politicianul român Tudor Postelnicu, decedat pe 12 august 2017, sau jucătorul şi antrenorul român de fotbal Florin Halagian, decedat pe 12 august 2019.